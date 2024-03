Čini se da su planovi Džareda Kušnera na Balkanu delom nastali kroz odnose izgrađene dok je Donald Tramp bio na vlasti, piše Njujork tajms.

Kušner, koji je bio viši zvaničnik Bele kuće, rekao je da je na tim poslovima radio sa Ričardom Grenelom, koji je nakratko bio na funkciji vršioca dužnosti direktora nacionalne obaveštajne službe u vreme Trampa, kao i ambasadora u Nemačkoj i specijalni izaslanik za Balkan.

Jedan od predloženih projekata koje Kupner planira biće pretvaranje ostrva kod obale Albanije u luksuzni turistički kompleks, navodi Njujork tajms.

Drugi, kojim se planira luksuzni hotel i 1.500 stambenih jedinica i muzej, bi trebalo da bude u Beogradu, na mestu bivše zgrade Generalštaba koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. godine, prema jednom srpskom poslaniku i Kušnerovoj kompaniji.

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV

— Jared Kushner (@jaredkushner) March 15, 2024