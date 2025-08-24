Kontraprotest

23.avgust 2025. K. S.

Vučić: Vidimo se sledeće subote u sto mesta

U 75 mesta u Srbiji u subotu (23. avgust) održani su skupovi simpatizera Srpske napredne stranke protiv studentskih i građanskih protesta i blokada. Među okupljenima i predstavnici vlasti, predsednik Aleksandar Vučić u Ubu najavio okupljanja u 100 mesta naredne subote