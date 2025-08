Više nema dileme – na Terazijama će biti izgrađen kružni tok.

To je, na konferenciji za novinare najavio gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Šapić je izjavio da će se radovi u Vasinoj ulici, na Trgu republike i na Terazijama biti završiti do 1. septembra, nakon čega će saobraćaj biti pušten, prenosi Nova.

Kako navodi, ostao je pri ovoj ideji čak i onda kada su mnogi od nje odustali.

„Rekao sam u jednom momentu da smo od njega odustali, jer nije bilo mogućnosti da se napravi veliki kružni tok kako je bio u prvobitnom planu“, izjavio je, dodajući da je rizik bio prevelik zbog podzemnih prolaza.

Šapić tvrdi da je upravo ta raskrsnica pod „pritiskom prekršaja“, te da su „jednostavno pokušali da nađu saobraćajno rešenje koje će omogućiti bezbednost ljudi“.

Građani predvideli plan – pre Šapića

Građani su bili zbunjeni prizorom kod Terazija, te su naslutili i pre Šapićeve izjave da će na tom mestu nići kružni tok.

„Po ovom kružnom toku koliko mogu da vidim da – iz pravca Terazija samo će moći pravo. Jer će se svi uliti u desnu plavu strelicu i to je to – bukvalno kao i do sada. Inače, ako ništa drugo, novost je da će moći iz pravca Terazijskog tunela da se okrene desno nazad na Terazije“, šaljivo je na mreži Iks (X) dao svoj komentar jedan od korisnika.

Zbog izvođenja radova po gradu, došlo je do izmena u saobraćanju brojnih linija gradskog prevoza, pa je i stajalište „Terazije“ privremeno zatvoreno.

Izgradnja mosta teče po planu

Šapić se na konferenciji za medije dotakao uklanjanja Starog savskog mosta i izgradnje „Novog srpskog mosta“, kako ga on naziva, naglašavajući da „sve ide za sada po dinamici“.

„Zaista je jedna izvrsna ideja uklanjanje Starog savskog mosta i postavljanje novog, dobra stvar i hvala Bogu da smo istrajali. Ja sam verovao, kao što i sad verujem i potpuno sam siguran da će za godinu i po ili dve, kada se bude na tom mestu našao Novi srpski most, sa svim saobraćajnicama to izgledati sjajno“, objasnio je i dodao da će ga on nazvati tim imenom, bez obzira na to koje će mu ime Skupština grada dodeliti.

