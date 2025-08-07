Nakon saslušanja u Patrijaršiji, teolog Blagoje Pantelić tvrdi da mu nije jasno saopšteno šta mu se tačno stavlja na teret. Njegov zahtev da advokat prisustvuje postupku je odbijen, a sudije su, kaže, „samo čitale pitanja“. SPC mu je već zabranila pričešćivanje, a najstroža kazna mogla bi biti isključenje iz crkve

Teolog Blagoje Pantelić je izrazio nadu da poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije neće naložiti podizanje optužnice protiv njega, pošto presluša snimak današnjeg saslušanja pred crkvenim sudom.

Pantelić je nakon saslušanja u Patrijaršiji SPC izjavio da je potpisao zapisnik o saslušanju koji je neprecizan i sažet, ali da postoji audio-snimak.

Prema Pantelićevim rečima, pitanja su u sebi već sadržala optužnicu.

Ako dođe do optužnice, sa svojim crkveno-pravnim timom ću je analizirati i odgovoriti, izjavio je Pantelić.

„Na početku sam tražio da postupak bude vođen u skladu sa procedurama i da mi episkop donese ovlašćenje patrijarha Porfirija, što je uradio, i da mi se donese sporna odluka Velikog crkvenog suda o prebacivanju iz jedne eparhije u drugu“, rekao je Pantelić novinarima i dodao da je njegova matična eparhija vranjska, a da su ga prebacili u arhiepiskopiju beogradsko-karlovačku kako bi tu mogli da mu sude.

Pantelić je naveo da su ljudi koji su ga saslušavali rekli da su tu „samo da pročitaju pitanja“.

„Među njima je bio i patrijarhov vikar episkop Tihon“, izjavio je Pantelić.

On je rekao da mu nije konkretno navedeno šta mu se stavlja na teret i da je instistirao da je sve vreme delovao u skladu sa tradicijom crkve.

Pantelić je izjavio da njegovom advokatu Boži Preleviću nije dopušteno da prisustvuje saslušanju, iako su se pozvali na dva kanona koja predviđaju postojanje advokata.

Najstroža kazna Panteliću može biti isključenje iz crkvene zajednice, a sada mu je zabranjeno pričešćivanje.

