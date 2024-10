Svetislav Pešić se i zvanično vratio na mesto selektora reprezentacije, a novi ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije (KSS) potpisao je do 30. septembra 2025. godine, odnosno do završetka Evropskog prvenstva koje se igra sledećeg leta.

„Iskoristio bih priliku da zahvalim na strpljenju Savezu i Nebojši Čoviću. Nije baš bila namera da se to oduži. Već sam imao druge ciljeve, planove i obaveze. Uspeli smo to da regulišemo i evo ja sam sada tu, pred vama. Nije bilo pregovora, već razgovora“, rekao je Pešić na konferenciji za novinare KSS.

Pešić je podsetio i da se približavaju kvalifikacije, čuveni prozori za Evropsko prvenstvo i da je to veliki zadatak pred njim i košarkašima.

Rekao je i da mu je mnogo značilo to što su reprezentativci tražili od njega da ostane na klupi nacionalnog tima.

„Znači sigurno, povećava odgovornost. Nije baš uvek dobro kada te igrači previše žele i hvale. Stvorilo se uzajmno poverenje, dobro smo se povezali. Prepreke koje smo imali do ciljeva, više su nas ujedinile. Stići do svih postavljenih ciljeva, to nekada izgleda jednostavno, ali to je proces u kom svi mi učestvujemo“, istakao je Pešić.

Pešić je u dva mandata vodio nacionalni tim Srbije i osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2001. i Svetskom prvenstvu 2022. godine, srebro na Svetskom prvenstvu 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Odluku o ostanku Pešića na mestu selektora saopštio je predsednik KSS Nebojša Čović koji je istakao da to želi cela nacija, kao i sami košarkaši.

On je naveo da je ugovor potpisan do 30. septembra naredne godine, „sa mogućnošču da nastavimo dalje i idemo u nove izazove“, podsetivši da je 2026. godina kvalifikacija za Svetsko prvetsnstvo.

Izvor: FoNet