Većina studenata hoće da isposluje promene kroz pritisak ulice. No, koliko dugo mogu da održe taj pritisak, pita se švajcarski javni servis SRF u reportaži iz Beograda

Srbija doživljava istorijski talas protesta, dok se predsednik Aleksandar Vučić brani i optužuje u svakodnevnim nastupima na televiziji, prenosi švajcarski javni servis SRF.

Nadstrešnica nije renovirana. Uopšte nemamo zvučni top. Takve javno izrečene laži srpskih zvaničnika su jedan od razloga što je „protest prerastao u pravi narodni ustanak“, ocenjuje SRF, a piše DW.

SRF je emitovao polusatnu radijsku reportažu za koju je reporter pričao sa brojnim studentima i stručnjacima, obilazeći i istorijski protest 15. marta.

„Na čelu kolone su i dalje studenti. Univerziteti su pravo srce pokreta“, ocenjuje se u reportaži novinara Janisa Farlendera.

Meta je Vučićev sistem

„Studenti svesno ne napadaju direktno sveprisutnog predsednika Vučića. Ali kada traže da institucije – mediji, pravosuđe ili izborna komisija – rade posao po zakonu bez obzira ko je na vlasti, time ciljaju pravo u obuhvatni sistem moći koji je Vučić tokom godina izgradio“, navodi se.

Kao veliko dostignuće masovnih protesta navodi se to što su studenti uspeli da iza sebe okupe „velike delove društva, ljude koji se politički nalaze od levice do desnice, studente i seljake, ljude iz metropole i provincije“.

Ali, ocenjuje SRF, to uspeva jer njihovi zahtevi nisu konkretni. Traže se institucije koje funkcionišu, a u to svako može učitati šta mu se dopada. „Svi su protiv ogromne korupcije u svakodnevici i ne žele više da je trpe“, navodi se.

„Ali, kad se postavi pitanje kako urediti državu posle Vučića, jedinstvo nestaje. To se već sada pokazuje.“

Koliko se još može?

„Opozicija traži prelaznu vladu sa stručnjacima, kako bi se utabao put do poštenih novih izbora. Taj zahtev deli i deo studenata. Ali, veliko je nepoverenje u hronično rascepkanu opoziciju. Zato studenti za sada izbegavaju da se povežu sa njom. A bez njih će biti teško“, ocenjuje SRF.

Većina studenata hoće da isposluje promene kroz pritisak ulice. No, reporter se pita „koliko dugo mogu da održe taj pritisak“.

„Srbija je poslednjih godina doživela više talasa velikih protesta. Ali malo šta je to postiglo. Svi pokreti su se vremenom gasili. Ipak, sadašnji protesti se na to nadograđuju. Time stavljaju Aleksandra Vučića pod do sada neviđeni pritisak“, navodi SRF i zaključuje:

„Deluje da je momentum na strani studenata. Pitanje je da li je to dovoljno da Srbiju odvede u neku drugu budućnost.“