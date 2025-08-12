Sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtev odbrane Milorada Dodika da mu se jednogodišnja zatvorska kazna zameni novčanom, nakon što je Apelaciono veće potvrdilo presudu i zabranu političkog delovanja od šest godina

Sud BiH je saopštio je da je doneo odluku po zahtevu Milorada Dodika o tome da izrečenu zatvorsku kaznu zameni novčanom.

„Odlučujući o zahtevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, doneo rešenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni predlog odbrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamenjena novčanom kaznom“, saopšteno je iz Suda BiH.

Podsećamo, odbrana Milorada Dodika je najavila da će napraviti ovaj potez nakon što je Apelaciono veće Suda BiH potvrdilo presudu protiv predsednika RS o zatvorskoj kazni od jedne godine i zabrani političkog delovanja od šest godina.

Izvor: N1