Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ostavci Aleksandar Martinović izneo je lažne informacije kada je u skupštini 2021. godine optužio KRIK i urednika Stevana Dojčinovića da pere novac i ne plaća porez, piše u presudi donetoj po Dojčinovićevoj tužbi.

Sud je naložio Martinoviću da uredniku KRIK-a isplati 120.000 dinara zbog povrede ugleda i časti, kao i da plati oko 150.000 dinara sudskih troškova. Martinović se žalio Apelacionom sudu, ali je ovaj sud odbio njegovu žalbu i potvrdio presudu.

Martinović je na suđenju pokušao da se pozove na poslanički imunitet, ali mu to sud nije dozvolio, prenosi KRIK.

„Iznošenje neistinitih i nedopuštenih informacija o tužiocu (…) ne predstavlja ukazivanje na činjenice od opšteg interesa, već napad na ličnost tužioca, za šta tuženi (Martinović) kao narodni poslanik nema imunitet”, piše u presudi.

Šta je rekao Martinović?

Na sednici Narodne skupštine 17. marta 2021. godine, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović tvrdio je da KRIK ne plaća porez i dažbine, a urednika KRIK-a Stevana Dojčinovića optužio je da pere novac i to tako što ga „ispumpava iz Srbije”, ali ga troši i u zemlji na skupe automobile, stanove i odela. Martinovićeve izjave su preneli provladini tabloidi, kao i Radio-televizija Srbije (RTS).

„Ja vam tvrdim, ti šefovi nevladinih organizacija bogatiji su od svih nas zajedno i to narod Srbije treba da zna. To nisu nikakve nevladine organizacije, to su u stvari, da se mi ne lažemo i da govorimo jednim ljudskim jezikom, to su kriminalna udruženja“, rekao je tada Martinović na skupštinskoj sednici.

Dojčinović je zbog ovih reči podneo tužbu protiv Martinovića, koji je pokušao da se pozove na poslanički imunitet, koji poslanicima garantuje da ne mogu biti pozvani na krivičnu ili drugu odgovornost, izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju poslaničke funkcije.

Sud to nije dozvolio.

„Iznošenje neistinitih i nedopuštenih informacija o tužiocu (Dojčinoviću), koje su podobne da povrede ugled i čast pojedinca (…) ne predstavlja ukazivanje na činjenice od opšteg interesa ili od javnog značaja, već predstavlja napad na ličnost tužioca, za šta tuženi (Martinović) kao narodni poslanik nema imunitet”, navela je sutkinja Milena Ćeranić iz Prvog osnovnog suda.

Sutkinja je dodala i da urednik KRIK-a nije politička ličnost, već novinar, te da se zbog toga Martinovićeva izjava ne može smatrati izraženim mišljenjem i prevazilazi domen političke kritike.

Retka presuda u korist novinara

Martinović se na suđenju pojavio jednom i više puta odlagao ročišta na kojima je trebalo da da iskaz, pa na kraju nije ni saslušan. Sutkinja Ćeranić odlučila je da uzme samo Dojčinovićev iskaz i kao dokaze uvažila transkripte i snimak skupštinske sednice.

„Radi se o neistinitim i nedopuštenim informacijama, kojima je tužilac (Dojčinović) u javnosti stavljen u negativnu inkriminišuću konotaciju, budući da je označen kao učinilac krivičnog dela pranje novca… tužilac povodom predmetnog događaja nije bio uhapšen, nije vođen krivični postupak, ne postoji pravosnažna osuđujuća krivična presuda, pa izjava tuženog ima sposobnost da povredi čast i ugled tužioca”, piše u presudi.

Ovo je jedan od retkih slučajeva u kojem su novinari tužili narodnog poslanika i u kojima je doneta presuda u njihovu korist.

Izvor: KRIK