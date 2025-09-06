Studenti u blokadi pozvali su građane na nov protest u subotu veče pod nazivom „Kičmom protiv nasilja“. Protestuje se u desetak gradova. Studenti Novog Sada upozoravaju da se ne ide u Kampus

Na Instagram profilu FDU u blokadi objavljen je poziv za današnje proteste.

„Novi Sad ne praštamo“ naslov je njihove objave.

Pozvani su Beograđani na protest u 20 časova ispred zgrade MUP-a u ulici 29. novembra, a navedeno je da će protesta biti u desetak drugih gradova u Srbiji.

Svuda po Srbiji

Parola skupova je „Kičmom protiv nasilja“.

Na Đačkom trgu, ispred Prve kragujevačke gimnazije od 20 sati održava se skup podrške novosadskim studentima pod sloganom „Marš sa kampusa!“.

„Danas svi na Đački trg. Novosadski kamp je okupiran“, navodi se u pozivu Kragujevčanima koji se deli po Viber grupama i na društvenim mrežama.

„Ustani i bori se u svom gradu i pomozi Novom Sadu“. Nema drugog načina, pozivaju organizatori večerašnjeg skupa u Kragujevcu.

Protesti su u Loznici, Čačku i Kragujevcu u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, u Aranđelovcu i Smederevu, objavili su studenti na Instagramu.

Upozorenje iz Novog Sada

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu poručili su kolegama i građanima da se večeras ne okupljaju u kampusu ili oko njega.

„Prema informacijama koje imamo, postoji mogućnost da se bilo koje takvo okupljanje iskoristi kao povod upada na neki od slobodnih fakulteta“, navode u objavi na Instagramu.

Studenti Univerziteta u Nišu u blokadi najavili su protest „S druge strane reke“ koji će biti održan u nedelju u 18 časova i odvijaće se paralelno sa najavljenim protestom SNS-a „građana protiv blokada“.

„Njihova protestna šetnja biće od nekadašnjeg auto-placa (poligon) do Tvrđave, dok će naša šetnja krenuti paralelno – od raskrsnice kod Crkve Svetog Luke do Gradske kuće. Okupljanje je u 18 časova na pomenutoj raskrsnici“, istakli su studenti.

Pozvali su na mirno i dostojanstveno okupljanje, kako bi pokazali „pravo lice i slobodan duh“ tog grada.