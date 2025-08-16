Saopštenje uredništva Vremena
Sramni i klevetnički istup Zlatibora Lončara
Klevete ministra zdravlja Zlatibora Lončara ugrožavaju bezbednost članova redakcije Vremena i kolega iz N1, Nove S i Danasa
Studenti u blokadi objavili su spisak lokacija i satnicu protesta večeras, u subotu, 16. avgusta. Protesti će biti održani u Valjevu, Beogradu, Kniću, Požarevcu, Čačku, Vranju, Gornjem Milanovcu, Leskovcu...
Kako navode Studenti u blokadi u objavi, u Valjevu je u subotu (16. avgust) u 19 časova zakazano okupljanje kod Valjevske gimnazije, a u Beogradu od 20 časova na Avijatičarskom trgu u Zemunu i kružnom toku kod Opštine Novi Beograd.
„U slučaju razbijanja demonstracija protesta ne ići u uske ulice. Zbirna mesta u slučaju rasipanja: raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Džona Kenedija, raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara maršala Tolbuhina“, poručili su.
Pogledajte spisak lokacija u objavi:
Kada su konačno shvatili da niko neće doći da ih zaštiti od naprednjačkih falangi sa isukanim palicama, građani koji protestuju protiv režima okrenuli su se jedinom što im je preostalo: da se sami brane
Šest osoba uhapšenih u petak u Novom Sadu zbog napada na pripadnike „Kobri“ terete se za pokušaj ubistva, rekao je advokat jednog od osumnjičenih
„Sukobi su već na ulicama, poverenje građana je izgubljeno, ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković
Potpredsednik DS-a Miodrag Gavrilović naveo je da je šesnaestogodišnji dečak koji je pretučen na protestu u Valjevu u veoma teškom stanju i da su mu otkazali bubrezi. U Valjevu je ovih dana zabeleženo nezapamćeno policijsko nasilje
