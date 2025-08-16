Studenti u blokadi objavili su spisak lokacija i satnicu protesta večeras, u subotu, 16. avgusta. Protesti će biti održani u Valjevu, Beogradu, Kniću, Požarevcu, Čačku, Vranju, Gornjem Milanovcu, Leskovcu...

Kako navode Studenti u blokadi u objavi, u Valjevu je u subotu (16. avgust) u 19 časova zakazano okupljanje kod Valjevske gimnazije, a u Beogradu od 20 časova na Avijatičarskom trgu u Zemunu i kružnom toku kod Opštine Novi Beograd.

„U slučaju razbijanja demonstracija protesta ne ići u uske ulice. Zbirna mesta u slučaju rasipanja: raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Džona Kenedija, raskrsnica Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara maršala Tolbuhina“, poručili su.

Pogledajte spisak lokacija u objavi: