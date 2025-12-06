U centru Novog Sada je postavljen voz kao novogodišnji ukras. Nije vas sramota, kažu studenti

Sramota – šta drugo reći na odluku Novog Sada da u centar grada postavi voz sav u svetlećim raznobojnim lampicama kao deo novogodišnje dekoracije.

Na ovo su ukazali studenti u blokadi Filozofskog fakulteta.

„Da su mogli još bi i prošle godine stavili novogodišnji voz u gradu gde je 16 ljudi izgubilo život ispred železničke stanice. Jeste prošlo godinu dana, ali nećemo se praviti da je sve normalno samo zato što je okićen grad. Pravde još nije bilo, niko nije odgovarao“, napisali su oni.

Na ovu objavu kolega sa Filozofskog reagovali su i akademci sa Poljoprivrednog fakulteta u tom gradu pitanjem „koliko nemate sramote od 0 do Žarko Mićin“, prozivajući tako prvog čoveka Novog Sada.

Izvor: Nova.rs