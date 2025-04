Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu obratili su se predsedniku Aleksandru Vučiću na mreži X, nakon što je on rekao da je bila „njegova volja“ da uđe kod pacijenata povređenih u požaru u Severnoj Makedoniji, i da je time šesti studentski zahtev ispunjen.

„Gospodine predsedniče, kao dobar student nekad mislili smo da brzo učite. Ulazak u jedinicu intenzivne nege MORA BITI ODOBREN od strane lekara, nakon procene epidemiološke situacije kao i stanja pacijenta. Pa da ponovimo još jednom, NISTE NADLEŽNI. I da, umalo da zaboravimo, za više informacija i pravilima ulaska u jedinice intenzivne nege predlažemo da se konsultujete sa profesorom Macutom“, naveli su studenti na mreži iks.

Studenti u blokadi fakulteta i univerziteta u Srbiji izneli šesti zahtev, kojim traže odgovornost zbog neovlašćenog ulaska fizičkih lica i novinara u jedinicu intenzivne nege Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), gde su bili smešteni pacijenti povređeni u požaru u Severnoj Makedoniji.

„Niko nije hteo da me pusti, to je bila moja volja. Ne moraju nikog da jure, sam sam ušao. Ponosni Aleksandar Vučić čija je ideja bila da obnovimo Klinički centar i zato što je tako moderan, ti ljudi su imali gde da dođu. Šesti zahtev ispunjen, sam sam to uradio, sam sam kriv“, rekao je Vučić.