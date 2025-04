Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je – komentarišući šesti studentski zahtev da bude utvrđena odgovornost za to što je on neovlašćeno, uz pratnju medija, ušao na odeljenje intenzivne nege Urgentnog centra – da njega niko nije hteo da pusti u sobu intenzivne nege među teško povređene pacijente stradale u požaru u Severnoj Makedoniji, ali da je on sam ušao, jer je to bila „njegova volja“.

„Ne moraju nikoga da jure, evo i tužiocima da kažem – ja sam odgovoran“, rekao je Vučić.

On je ocenio da je time studentima „rešen šesti zahtev“.

„Ja sam taj ponosni Aleksandar Vučić koji je učestvovao i čija je ideja bila da obnovimo Klinički centar i uložimo ogroman novac. Baš zato što imamo moderan Klinički centar ti ljudi su imali gde da dođu, a ja otišao da ih obiđem. Moja volja, niko nije hteo da me pusti, ja sam sam ušao. I šta sad?… Ništa!“, naglasio je Vučić.

Studenti su prethodno kao svoj šesti zahtev objavili da traže pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti i razrešenje direktora Univerzitetskog kliničkog centar Srbije prof. dr Jelene Drulović, direktora Urgentnog centra UKCS doc. dr Marka Ercegovca načelnika odeljenja intenzivne nege Urgentnog centra UKCS doc. dr Dušana Micića zbog dopuštanja neovlašćenog ulazak fizičkih lica na odeljenje intenzivne nege Urgentnog centra i to bez adekvatne zaštitne opreme, čime je grubo ugroženo njihovo zdravlje, pravo na privatnost i dostojanstvo.

„Zahtevamo pokretanje prekršajnih postupaka protiv zdravstvene ustanove, odgovornih lica u zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenih radnika koji su prekršili obavezu čuvanja naročito osetljivih podataka o ličnosti pacijenta suprotno odredbama čl. 21 i 22 ZOPP“, naveli su studenti.

Povod za šesti zahtev bio je događaj od 17. marta, kada se Vučić, u pratnji ministra zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibora Lončara i novinara i snimatelja, pojavio u Urgentnom centru, kako bi obišao povređene u požaru u diskoteci u Kočanima.

Prema mišljenju studenata, oni su prekršili niz higijenskih mera koje imaju za cilj zaštitu pacijenata od rizičnih faktora koji mogu do dovedu do ozbiljnog ugrožavanja zdravlja i života pacijenata.

Propusti, između ostalog, uključuju: nekorišćenje adekvatne obuće i odeće, nekorišćenje adekvatne zaštitne opreme za audiovizualnu opremu, nepravilno nošenje zaštitnog mantila, uklanjanje zaštitne maske prilikom davanje izjava za medije, dodirivanje pacijenata bez korišćenja zaštitnih rukavica.

Izvor: FoNet