Studenti iz Srbije nominovani su za priznanje Saharov, koje se dodeljuje za slobodu mišljenja

Posle nominacije za Nobelovu nagradu za mir, studenti iz Srbije nominovani su za još jedno međunarodno priznanje – nagradu Saharov koja se dodeljuje za slobodu mišnjenja.

Studente je za priznanje Saharov predložila grupa Obnovimo Evropu, navodeći da njihova borba odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja „inspiraciju i van granica Srbije”.

„Srpski studenti su nadahnuli mlade, ali i one koji nisu toliko mladi. Osećam samo divljenje za njih koji se bore za ljudsko dostojanstvo i pravnu državu. Oni nadahnjuju ne samo Zapadni Balkan, već i čitavu Evropu”, poručio je poslanik Helmut Brandšteter tokom predstavljanja kandidata u Evropskom parlamentu.

„Hrabri mladi ljudi koji su se suprotstavili totalitarnom režimu”

On je istakao da su srpski studenti hrabri mladi ljudi koji se suprotstavljaju totalitarnom režimu, rizikujući i sopstvenu bezbednost.

Brandšteter je dodao da su potrebni mladi ljudi iz Srbije koji će se boriti za Evropu i evropske vrednosti, naspram onih koji se bore na strani Kine ili Rusije i njihovih interesa.

Poslanica Irena Joveva istakla je da studentska borba traje već 11 meseci, uprkos tlačenju režima za koji je ocenila da je sve sličniji beloruskom. Podsetila je i na to da se studenti suočavaju sa hapšenjima, pa moraju i da štrajkuju glađu.

„Svojom hrabrošću oni se bore i za čitavu Evropu. Ne smemo dozvoliti da izgube nadu u evropske vrednosti”, navela je Joveva.

Osam kandidata predstavljeno je na zajedničkoj sednici Odbora za spoljne poslove, Odbora za razvoj i Potkomiteta za ljudska prava.

Predsednik Odbora za spoljne poslove Dejvid Mekalister istakao je da su ljudska prava i sloboda izražavanja fundamentalne vrednosti koje je u aktuelnim svetskim okolnostima neophodno promovisati.

„U vremenu kada je demokratija ugrožena širom sveta, kada se zbog toga i gube životi ova nagrada ima posebnu važnost”, istakao je Mekalister.

Posle predstavljanja kandidata, odgovarajući odbori u Evropskom parlamentu glasaće o listi sa tri kandidata 16. oktobra. Pobednika će krajem oktobra izabrati Konferencija predsednika, koju čine predsednica EP Roberta Mecola i lideri političkih grupacija.

Dodela nagrade biće upriličena na decembarskom zasedanju EP u Strazburu.

Među nominovanima i Čarli Kirk

Među kandidatima je i ubijeni američki aktivista Čarli Kirk, koga je nominovala grupa Evropa suverenih nacija, predvođena partijom Alternativa za Nemačku.

„On je zastupao razmenu mišljenja čak i sa najvećim protivnicima. Zastupao je slobodu misli i govora”, kazao je poslanik Mark Jongen.

On je dodao i da je sramotno to što Evropski parlament nije odao poštu Kirku minutom ćutanja, a nagrada Saharov bi bila način da se pošalje drugačija poruka i nepravda ispravi.

„Oni koji Kirkova uverenja smatraju fašističkim, čine nepravdu jednom izvanrednom ljudskom biću i podrivaju temelje zapadne civilizacije. Ova civilizacija je nezamisliva bez hrišćanstva i mirnog načina rešavanja sukoba”, kazao je Jongen.

Druge grupe u EP su za nagradu predložile palestinske novinare i humanitarne radnike, Paradu ponosa u Budimpešti i disidente u Gruziji i Alžiru.

Nagrada Saharov za slobodu mišljenja se dodeljuje od 1988. godine i najveće evropsko priznanje za rad za slobodu ljudskih prava.

Svake godine u septembru poslanici i političke grupacije nominuju kandidate, a svaki kandidat mora da ima podršku najmanje 40 evroposlanika, a jedan poslanik može podržati samo jednog kandidata.

Izvor: FoNet