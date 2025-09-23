Posle nominacije za Nobelovu nagradu za mir, studenti iz Srbije nominovani su za još jedno međunarodno priznanje – nagradu Saharov koja se dodeljuje za slobodu mišnjenja.
Studente je za priznanje Saharov predložila grupa Obnovimo Evropu, navodeći da njihova borba odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja „inspiraciju i van granica Srbije”.
„Srpski studenti su nadahnuli mlade, ali i one koji nisu toliko mladi. Osećam samo divljenje za njih koji se bore za ljudsko dostojanstvo i pravnu državu. Oni nadahnjuju ne samo Zapadni Balkan, već i čitavu Evropu”, poručio je poslanik Helmut Brandšteter tokom predstavljanja kandidata u Evropskom parlamentu.
„Hrabri mladi ljudi koji su se suprotstavili totalitarnom režimu”
On je istakao da su srpski studenti hrabri mladi ljudi koji se suprotstavljaju totalitarnom režimu, rizikujući i sopstvenu bezbednost.
Brandšteter je dodao da su potrebni mladi ljudi iz Srbije koji će se boriti za Evropu i evropske vrednosti, naspram onih koji se bore na strani Kine ili Rusije i njihovih interesa.
Poslanica Irena Joveva istakla je da studentska borba traje već 11 meseci, uprkos tlačenju režima za koji je ocenila da je sve sličniji beloruskom. Podsetila je i na to da se studenti suočavaju sa hapšenjima, pa moraju i da štrajkuju glađu.
„Svojom hrabrošću oni se bore i za čitavu Evropu. Ne smemo dozvoliti da izgube nadu u evropske vrednosti”, navela je Joveva.
Osam kandidata predstavljeno je na zajedničkoj sednici Odbora za spoljne poslove, Odbora za razvoj i Potkomiteta za ljudska prava.
Predsednik Odbora za spoljne poslove Dejvid Mekalister istakao je da su ljudska prava i sloboda izražavanja fundamentalne vrednosti koje je u aktuelnim svetskim okolnostima neophodno promovisati.
„U vremenu kada je demokratija ugrožena širom sveta, kada se zbog toga i gube životi ova nagrada ima posebnu važnost”, istakao je Mekalister.
Posle predstavljanja kandidata, odgovarajući odbori u Evropskom parlamentu glasaće o listi sa tri kandidata 16. oktobra. Pobednika će krajem oktobra izabrati Konferencija predsednika, koju čine predsednica EP Roberta Mecola i lideri političkih grupacija.
Dodela nagrade biće upriličena na decembarskom zasedanju EP u Strazburu.
Među nominovanima i Čarli Kirk
Među kandidatima je i ubijeni američki aktivista Čarli Kirk, koga je nominovala grupa Evropa suverenih nacija, predvođena partijom Alternativa za Nemačku.
„On je zastupao razmenu mišljenja čak i sa najvećim protivnicima. Zastupao je slobodu misli i govora”, kazao je poslanik Mark Jongen.
On je dodao i da je sramotno to što Evropski parlament nije odao poštu Kirku minutom ćutanja, a nagrada Saharov bi bila način da se pošalje drugačija poruka i nepravda ispravi.
„Oni koji Kirkova uverenja smatraju fašističkim, čine nepravdu jednom izvanrednom ljudskom biću i podrivaju temelje zapadne civilizacije. Ova civilizacija je nezamisliva bez hrišćanstva i mirnog načina rešavanja sukoba”, kazao je Jongen.
Druge grupe u EP su za nagradu predložile palestinske novinare i humanitarne radnike, Paradu ponosa u Budimpešti i disidente u Gruziji i Alžiru.
Nagrada Saharov za slobodu mišljenja se dodeljuje od 1988. godine i najveće evropsko priznanje za rad za slobodu ljudskih prava.
Svake godine u septembru poslanici i političke grupacije nominuju kandidate, a svaki kandidat mora da ima podršku najmanje 40 evroposlanika, a jedan poslanik može podržati samo jednog kandidata.
Izvor: FoNet