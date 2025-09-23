Naprednjačka politika kleveta i uvreda

23.септембар 2025. R.V.

Siniša Vučinić nazvao je Filipa Švarma „dokazanim ustašom i pedofilom”

Na svom Instagram nalogu član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić napisao je da je „Vreme” teroristički i fasistički medij koji podstiče na zlo, a glavni urednik Filip Švarm "dokazani ustaša i pedofil". "Vreme" će preduzeti odgovarajuće pravne radnje