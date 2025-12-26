Student Bogdan Jovičić, uhapšen 14. avgusta nakon protesta studenata i građana u Novom Sadu, pušten je iz kućnog pritvora

Student Bogdan Jovičić pušten je iz kućnog pritvora, potvrdila je za N1 njegova advokatica Ljiljana Borović.

Jovičić se sa još dve osobe tereti za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskim priredbama i javnim skupovima. Oni se terete da su u Kosovskoj ulici u Novom Sadu polomili izloge na prostorijama Srpske napredne stranke i da su oštetili jedno vozilo.

On je uhapšen 14. avgusta, nakon velikog protesta studenata i građana u Novom Sadu.

Za vreme boravka u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu, Jovičiću je preminuo otac, a na sahranu je doveden sa lisicama na nogama.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odbacila je optužbe o ponižavanju, tvrdeći da su procedure ispoštovane i da mu je učinjen i ustupak kako bi mogao da primi saučešće.

Nakon toga je 11. septembra doneto rešenje o produžavanju pritvora za još 30 dana, zbog čega je stupio u štrajk glađu, posle čega je prebačen iz pritvora na Klisi u specijalnu zatvorsku bolnicu u okviru Centralnog zatvora u Beogradu.

