Plato ispred Skupštine Srbije

26.decembar 2025. I.M.

Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

U manjem delu Ćacilenda, između Skupštine i Predsedništva Srbije, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori. Iako je park delimično raščišćen, građanima prolaz i dalje nije omogućen

Bista pravde sa terazijama.

Izbori u Visokom savetu tužilaštva

25.decembar 2025. N. M.

Borba za rezultate izbora u VST: Ministar Vujić zabranio elektronsku sednicu

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva (VST) to što je predsednik Saveta Branko Stamenković zakazao elektronsku sednicu radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora. Preti mu krivičnom prijavom