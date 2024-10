Posle godina čekanja i odlaganja, Stari savski most u Beogradu biće zatvoren za saobraćaj 1. novembra, dok se očekuje da njegovo uklanjanje započne početkom 2025. godine

Za godinama najavljivano i u više navrata odlagano uklanjanje Starog savskog mosta više nema prepreka. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je dozvolu za njegovo rušenje, a 1. novembra ova saobraćajnica koja premošćuje Savu više od 80 godina biće zatvorena za saobraćaj, objavila je Politika.

Kako navodi ovaj list, to što su formalnopravno otklonjene sve prepreke za njegovu demontažu da bi bio izgrađen novi lučni most većeg saobraćajnog kapaciteta, ne znači da će uklanjanje Starog savskog mosta i početi sledećeg meseca, već će taj posao najverovatnije biti započet naredne godine. Jer, kako Politika saznaje od inženjera uključenog u izradu tehničke dokumentacije, kako za stari tako i za novi most, najpre treba da se obave zahtevni radovi oko stubova starog mosta i na pristupnim saobraćajnicama sa obe strane reke pre nego što prepoznatljiva zelena lučna konstrukcija bude bila skinuta i premeštena na privremeni gradilišni plato, ograđeni prostor između Starog savskog i Brankovog mosta.

„Demontaža je vrlo složen posao i obaviće se pažljivo što znači da se postojeći most neće bušiti niti seći, nego će u jednom komadu da bude skinut sa stubova na obalu na gradilišni plato gde će biti rastavljen na delove i onda će rekom otploviti do nekog drugog mesta, a gde tačno, ne znam“, ukazao je sagovornik Politike dodajući da su predati zahtevi za izdavanje građevinske dozvole za novi savski most i za pristupne saobraćajnice u starom delu grada i na novobeogradskoj strani.

Ono što se na terenu već neko vreme može videti jeste da se na levoj obali Save uveliko gradi gradilišni plato koji je, kako podseća Politika, trebalo najpre detaljno ispitati kako bi se utvrdilo da na tom terenu nisu zaostala eksplozivna sredstva. Ovaj list navodi i da se čeka barža iz Holandije kojom će most biti prevezen do obale, kao i da će narednog meseca u ograđenom prostoru biti postavljeni kontejneri za inženjere i radnike koji su angažovani na ovom projektu.

Koliki će biti ceh?

Zadatak da projektuju novi most dobili su Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Mostogradnja ing doo, Millenium team i IO Designe enterprise iz Beograda. Izvođač radova je PowerChina, a stručni nadzor obavljaće Louis Berger Adria i CPM consulting.

Podsetimo, to da će Stari savski most biti uklonjen, a ne obnovljen i dograđen, kako je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali najavljivao dotada, postalo je jasno u proleće 2017. godine. Pet i po godina kasnije javnost je saznala i koliki će biti ceh za rušenje i izgradnju novog čeličnog mosta na njegovom mestu. U jesen 2022. Skupština Srbije usvojila je predlog zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu od 79,9 mil EUR. Ugovor o zajmu osiguranom kod China Export & Credit Insurance Corporation vlada je potpisala sa grupacijom BNP Paribas. Kao ukupna vrednost posla projektovanje i izgradnje, kako je tada istaknuto, utvrđeno je 94 mil EUR, a to je iznos koji će biti plaćen izvođaču radova kineskoj kompaniji Power China. Iz kredita se, kako je predviđeno i tada obznanjeno, finansira maksimalno 85% od ukupne vrednosti posla.

U tekstu nacrta tog zakona, između ostalog, pisalo je da je varijabilna kamatna stopa pod kojom se Srbija zadužuje euribor plus marža od 1,05%, da će se kredit otplaćivati u toku sedam godina u 14 jednakih polugodišnjih rata i da zajam treba da se povuče u roku od tri godine od stupanja na snagu ugovora o kreditu. Ali, tada nije precizirano koliko će novca od tih gotovo 80 mil EUR zaduženja ići na izgradnju novog mosta, a koliko za rušenje postojećeg, kao ni to da li je u tu sumu uključena izgradnja pristupnih saobraćajnica sa novobeogradske i strane starog dela prestonice.

Kako je još ranije navedeno na sajtu „Srbija2027“ izgradnja mosta treba da bode gotova u toku 2027. godine.

Javnost i stručnjaci protiv rušenja

Podsetimo, dok rušenje Starog savskog mosta priželjkuju i najavljuju nadležni ministri i gradska vlast, javnost i stručnjaci pokušavaju da ga sačuvaju u životu.

Prošlog leta se pojavio takozvani „ruski predlog“, prvi koji je predlagao da se most sačuva, a da nije došao sa opozicione strane.

Naime, osmočlani tim Icarusa, zajednice urbanih aktivista u kojoj je oko tri stotine ruskih arhitekata i dizajnera koji trenutno deluju u Beogradu, predložila je rešenje po kome Savski most ne treba rušiti, već ga jednostavnim rešenjima integrisati u Memorijalni kompleks Staro sajmište.

Posle toga oni koji bi da ga unište, postali su manje bučni. Sad je predsednik Republike najavio kompromis: Savski most neće biti srušen, biće samo premešten dva kilometra dalje. Valjda je to dovoljno da Beogradu na vodi ne smeta buka zbog vozila koja ga prelaze, što je bio jedan od bitnih razloga onih koji su se zalagali za rušenje.

