Klevete ministra zdravlja Zlatibora Lončara ugrožavaju bezbednost članova redakcije Vremena i kolega iz N1, Nove S i Danasa

Teške klevete i govor mržnje ministra zdravlja Zlatibora Lončara dokazuju da je nedostojan javne funkcije.

Iskoristivši izjavu narodnog poslanika Miodraga Gavrilovića koju smo verno preneli, lažno je optužio Vreme za širenje panike.

Lončar tu nije stao. Pored besprizorne izjave za širenje panike, više puta je ponovio da je laž u službi „obojene revolucije“ sve što izveste Vreme, N1, Nova S i Danas. Ovom teškom klevetom i govorom mržnje direktno je targetirao i opasno ugrozio bezbednost članova navedenih redakcija.

Vreme će iskoristiti sve dostupne pravne mehanizme da se zaštiti od napada Zlatibora Lončara i izvestiće domaće i strane novinarske organizacije o još jednom teškom udaru na bezbednost i slobodu medija.