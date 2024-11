Kiša koja je pre podne u petak padala u Beogradu posle podne je prerasla u sitan sneg, što je donelo i očekivane pojačane saobraćajne gužve, odosno kolaps, kojem dodatno pogoduje to što je kraj radne nedelje.

Zbog snega se na delu auto-puta koji prolazi kroz Beograd stvorila kolona duga desetak kilometara, koja po izveštaji taksi udruženja s vremena na vreme proteže od Autokomande, gde na trenutke deluje da saobraćaj stoji, pa do Tošinog bunara na Novom Beogradu.

Ništa bolje nije ni na na Brankovom mostu, gde je gužva značajno veća u pravcu ka centru grada, a kolone se formiraju već od od Bulevara Mihajla Pupina i Bloka 26.

Zastoj je i u najužem centru Beograda, pa je saobraćaj u skoro potpunom kolapsu na Trgu Nikole Pašića, oko Terazijskog tunela, Zelenog venca, Brankove ulice, sve do Brankovog mosta. Gužve su zahvatile i sve ulice u okolini Brankovog mosta, u starom delu grada.

Ogromna gužva je i od Takovske ulice, u Ulici kneza Miloša, sve do Mostara, a kolaps je i na Plavom mostu, Gazeli, u pravcu centra, u Nemanjinoj ulici, Bulevaru despota Stefana oko i Vukovog spomenika.

Na Slaviji, kojoj nije potreban sneg da bi kolabirala, situacija se neprestano menja, red kolapsa, red otežanog saobraćaja, pa opet red kolaps.

Sneg širom Srbije

Pre podne u Beogradu je bilo olujnih udara košave, što je dovoljno snizilo temperaturu da se sneg u tankom sloju zadržava na tlu.

Tokom poslepodneva, uz obilnije padavine, očekuje se osetno zahlađenje i skretanje vetra na umeren i jak.

To će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od pet do deset centimetara u nižim predelima i od 10 do 20 centimetara, a lokalno i više u brdsko-planinskim, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama istočne Srbije padaće kiša koja se ledi pri tlu.

Prestanak snega očekuje se posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

U subotu ujutru se provejavanje snega očekuje samo na krajnjem jugu i jugoistoku, a tokom dana postepeno razvedravanje.

U nedelju i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i toplije.