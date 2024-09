Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu podiglo je optužnicu protiv trojice okrivljenih zbog sumnje da su od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ „Padinska Skela – stari deo“ zajednički izvršili krivično delo i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju ubili penzionera S.B. (74), koji je u zatvoru je završio zbog prekršaja, odnosno zbog bačene petarde.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima S. S. (21), S. S. (21) i D. P. (23) se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a VJT je predložilo sudu da okrivljenima produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Svakodnevna tortura

Navodeo je da postoji opravdana sumnja da su oni, dok su su se nalazili na izdržavanju kazne zatvora zbog učinjenih prekršaja, u sobi broj 14 u kojoj su zajedno boravili sa S. B. i još dva čoveka, S. B. svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali, a nakon što mu je nestalo novca koji im je u zatvorskoj kantini kupovao hranu, kafu i cigarete, piše RTS.

Osumnjičeni su da su ga šamarali, tukli nogama i rukama u predelu glave i tela, tako što su ga S. S. i S. S, prema tužilaštvu, držali ispod ruke i šutirali ga kolenima u rebra i po nogama u predelu butina, dok ga je istovremeno D. P. udarao pesnicama po glavi i u predelu grudi i šutirao ga kolenima.

Tužilaštvo navodi da su S. S. i D. P. oštećenog takođe seksualno zlostavljali na različite načine, terali ga da pije mokraću iz šolje za kafu, tukli mokrim peškirima, dok mu je S. S. peškirom izvlačio jezik iz usta kako bi ga onemogućio da se požali komandirima na zlostavljanje i ponižavanje koje trpi.

Ubijeni nije mogao da hoda i govori

Usled povreda koje je zadobio, S. B. nije mogao da hoda, ni da govori, zbog čega je bio na lekarskim pregledima 1. i 3. februara 2024. godine, a kako se sumnja, tada iz straha nije prijavio zlostavljanje i nanošenje povreda koje je trepeo.

Sutradan, 4. februara, usled zadobijenih povreda zdravsteno stanje S. B. se znatno pogoršalo, pa je premešten u sobu broj 12, u kojoj je usled zadobijenih povreda, gubitka veće količine krvi i poremećaja disanja i cirkulacije zbog obostranih preloma rebara i grudne kosti i komplikacija koje su nastupile, preminuo oko 22.30 sati.

Svi osumnjičeni i ubijeni su izdržavali kazne zbog prekršaja, a S.B. se našao u zatvoru KPZ „Padinska Skela“ zbog neplaćene novčane kazne.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podnelo 22. jula 2024. godine Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu „Padinska Skela“ zbog sumnje da su izvršili krivično delo Nesavestan rad u službi u vezi sa smrću oštećenog S.B.

Optuženi su lekarka V. S, kao i pripadnici Službe za obezbeđenje – vođa smene S. K, zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira D. K, S. P. i Z. K.

„Ispravna“ i „neispravna“ dela u zatvoru

Tim povodom bivši osuđenik Đorđe Vasiljević koji je u zatvoru proveo više od decenije rekao je za „Vreme“ da ubijeni S. B. nažalost nije bio bitan nikome, i zato što se više od polovine stražara „ne meša u svoj posao“.

„Ona trećina stražara koja je poštena, oni ne žele da se upliću kako bi sačuvali posao. Ovde je zakazao kompletan društveni sistem, ne samo zatvorski. Na prvom mestu penzioni sistem, pa zatim socijalni, na trećem mestu sudovi, i na četvrtom izvršni sistem. Tek onda, možemo da kažemo da je zakazao i zatvorski sistem. I tako smo dobili ubistvo penzionera koji nije ni trebao da bude iza rešetaka“, rekao je Vasiljević.

On je istakao da deo odgovornosti leži i na penzionom fondu jer ubijeni S. B. nije imao novca da plati kaznu zbog bacanja petardi, kao i na zatvorskom sitemu u kome niko ništa nije uradio da ga spase.

Vasiljević je tada ukazao da u zatvoru postoji podela na „ispravna“ i „neispravna“ dela, i da su po toj robijaškoj podeli, razbojnici, pljačkaši banaka, ubice i njima slični počinili „ispravna“ krivična dela. Na drugoj strani pedofili, siledžije, zlostavljači i oni koji „peku starice peglama“ čine grupu onih koji su izvršili „neispravna“ krivična dela.

„Znači, u zatvoru ne postoje nedela, samo dela, ispravna ili neispravna. I zbog toga je to jedno zlo i nenormalno mesto. Odgovor na pitanje kako neko, čak i penzioner, može da bude mučen i ubijen u zatvoru glasi – to je takva okolina. To što se tamo neko našao jer je bacio petardu, to je greška suda, koji je takvog građanina poslao tamo. A on nije imao para da plati kaznu, jer nam je valjda sve sjajno u ovoj zemlji. Kad gledamo Pink, Hepi i delom RTS, ja bih rekao da u ovoj zemlji ne može da se završi u zatvoru. A znamo da nije tako, jer je tamo završio penzioner od 74 godine i bio ubijen“, predočio je tada sagovornik „Vremena“.

Suspenzije i reakcija zaštitnika građana

Zbog tog ubistva Uprava za izvršenje krivičnih sankcija suspendovala je i udaljila sa posla bivšeg upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu i još 10 zaposlenih zbog propusta koji su otkriveni unutrašnjom kontrolom.

Pašalić navodi da je zatvor obišla njegova zamenica koja se bavi poslovima Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture

Zaštitnika građana Zoran Pašalić tim povodom je naveo da je zdravstvena služba u konkretnom slučaju postupala nezakonito i nepravilno,

Ona je naveo da pregledi preminulog S. B. za koje je u izveštajima Službe za obezbeđenje navedeno da su obavljeni 25. januara i 1. februara ove godine, nisu evidentirani u skladu sa propisima, odnosno da u medicinskoj dokumentaciji nema podataka o tome da su obavljeni, i da prilikom lekarskog pregleda koji je obavljen 3. februara nisu sačinjene fotografije konstatovanih povreda.