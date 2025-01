Bratislav Živković bio je komandant paravojne formacije Četnički pokret koji je nedavno poginuo u borbama oko Kurska. Živković se godinama borio na strani proruskih separatista u oblastima Donjecka i Luganska u Ukrajini.

Ruske vlasti nisu zvanično potvrdile njegovu smrt, ali je to učinila njgova sestra objavom na Fejsbuku u kojoj se između ostalog navodi da je Živković poginuo „junačkom smrću“ i da je njegov život bio „ispunjen hrabrošću, nepokolebljivom verom u ideale i nesebičnom ljubavlju prema bližnjima“, kao i da je „neumorno stajao iza onoga u šta je verovao“.

Četnički pokret kojim je komndovao deo je ekstremno desničarske organizacije Unité Continentale, a Živković se još 2014. i 2015. borio na strani proruskih separatista u Ukrajini.

U Srbiji je 2018. godine uhapšen zbog sumnje da je organizovao učešće građana Srbije u ratu u Ukrajini, za šta im je nudio 200 evra mesečno. Međutim, tužilaštvo je naredne godine obustavilo istragu koja se vodila protiv njega.

Navodno je imao Živković i rusko državljanstvo, ali je naglašavao da Rusija nije umešana u aktivnosti kojima se on bavi. Prema nepotvrđenim informacijama nadnicu od 200 evra koje je Živković isplaćivao dobrovoljcima iz Srbije nije obezbeđivala Rusija, već samoproglašena Luganska Narodna Republika.

„Sablast rata u ljudskom obličju“

Odmah po izbijanju rata u Ukrajini nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, Živković je privukao pažnju medija, između ostalog i svojim izgledom.

Reporter nemačkog nedeljnika Cajt koji ga je u martu 2014. godibe sreo na Krimu opisao ga je ovako.

„Taj 39-godišnjak izgleda kao sablast rata u ljudskom obličju: duga kosa, gusta brada, dlaka zift crnih, baš poput njegove šubare, na ramenu je bedž sa zlatnom kosturskom glavom…“.

Živković je tada novinaru rekao da mu se javljaju prijatelji koji se bore u Sijera Leoneu i pitaju ga da li da dođu na Krim. On im je odgovarao da za tim nema potrebe jer „on i njegovi četnici drže stvari pod kontrolom“.

„Nismo mi nikakvi psi rata“, rekao je tada Živković i naglasio da borci iz Srbije „samo žele da se Krim mirno vrate Rusiji, gde i pripada“.

Христос вакрсе из мртвих, смрћу смрт уништи и мртвима у гробовима живот дарова. Хаџи Братислав Живковић нека ти је лака црна земља. pic.twitter.com/SxFNL5YMew — Роберт Бараћ 🇷🇸🇷🇸🇷🇸 (@Robert_Barac_) January 3, 2025

Poziv Vučiću na TV duel

Njegovo, ali i angažovanje brojnih drugih državljana Srbije u ratu u Ukrajini privuklo je pažnju domaćih vlasti, pa je tadašnji premijer Aleksandar Vučić naveo da se u ratu u Ukrajini „desetine“ ljudi bore kao plaćenici za račun i jedne i druge strane. Zato ih je Vučić tada pozvao da se vrate u Srbiju, „da vode računa o svojim porodicama i zemlji, a ne da ratuju za bilo čije interese“.

Pošto su dopune Krivičnog zakona kojima su predviđene zatvorske kazne građanima Srbije koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, ili za te sukobe organizuju i vrbuju druge građane Srbije usvojene tek u oktobru 2014. godine, Živkoviću ništa nije smetalo da se vraća u Srbiju kada god je to želeo.

Živković je tada toliko bio siguran da će biti izuzet od krivičnog gonjenja da je krajem jula 2014. godine u otvorenom pismu srpskim vlastima pozvao Vučića na TV duel, s ciljem da „narod odluči da li treba da nas osude na izgnanstvo ili smrt“. Tada je tvrdio da će dokazati da je njegova borba protiv „nacističkih jedinica“ na istoku Ukrajine „pravedna i časna“.

On svoje učešće u sukobima u Ukrajini nikada nije krio, a za Radio Slobodna Evropa je čak naveo da je bio vođa jednog od odreda srpskih dobrovoljaca u Ukrajini koji se zvao „Sveti knez Lazar“. Oni su do Luganska u Ukrajinu dolazili preko Rusije sa običnim turističkim vizama.

Prema sopstvenom priznanju u Ukrajini se borio i protiv „ukrajinske garde fašista iz ‘Desnog centra’“ i sa grupom „dobrovoljaca“ iz Srbije, koja je imala 35 članova, i koja se zvala „Odred Jovan Šević“.

„Špijuniranje“ u Rumuniji

Živkoviću je 2017. godine zbog špijunaže i zato što predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost zabranjen ulazak najpre u Rumuniju, a zatim i u druge članice NATO u narednih 15 godina. Nakon toga, on je otišao u Bugarsku, a potom i u Rusiju.

Izvori iz rumunske obaveštajne službe (SRI) potvrdili su da se Živković u najmanju ruku spremao za špijunažu, a napustio je Rumuniju nedugo nakon što je probao da fotografiše „tajnu dokumentaciju o radarskom sistemu u mestu Satu Mare“.

Međutim, prema pisanju rumunskih medija, u dokumentima za koje je Živković verovao da su poverljivi nije bilo ničeg tajnog i njemu ih podmetnula rumunska služba kako bi potvrdila Živkovićevo interesovanje za vojnu infrastrukturu.

Živković je samo 2017. godine u Rumuniji boravio pet puta. Svaki put je dolazio iz različitih pravaca, vozom i avionom. Prema navodima medija i ljudi iz bezbednosnih struktura interesovao se za radarske sisteme vojne i civilne, kao i za vojne baze u jugoistočnom delu Rumunije.

Pritvor pa rijaliti

Kada je deo Krivičnog zakona o učešću u ratu u drugim zemljama ili vrbovanju drugih za učešće u takvim ratovima konačno počeo da se primenjuje, to se odrazilo i na Živkovića koji je zbog tih krivičnih dela uhapšen u avgustu 2018. godine.

Ipak, nakon istrage koja je trajala osam meseci Živković je pušten na slobodu, a pritvorsku ćeliju zamenio je drugom vrstom zatočeništva, jer je kao „selebriti“ koji ima šta da pokaže zaludnim gledaocima postao deo rijalitija „Parovi“ na TV Hepi. Neposredno pred ulazak u rijaliti hvalio se svojim nelegalnim aktivnostima i podvizima, a sebe je predstavio kao „četnika i novinara“.

„Ja sam četnički komandant, pomagao sam ruskom narodu na Krimu u Ukrajini. Eto, bavim se i žurnalistikom, akreditovani sam novinar u Rusiji. Napisao sam i knjigu“, rekao je tada Živković.

Kao čovek sa „iskustvom“ od početka ruske invazije 2022. godine, Živković je gostovao na TV Hepi gde je pričao o ratu.

Tamo je predstavljan kao „jedini živi četnički komandant u 21. veku“, uz tvrdnje da „Rusija pomaže narodu u Donbasu“, i da je jedini interes Amerikanaca „da se tamo zarati“.

Sa odlikovanjima i četničkim simbolom pred Putina

Iste, 2022. godine objavljeno da je teško povređen i da se leči u Moskvi, a u javnosti se nakon toga pojavio u februaru 2023. godine kada je prisustvovao govoru ruskog predsednika Vladimira Putina.

Tada je došao u salu sa štakama i bio obučen u vojnu uniformu sa brojnim odlikovanjima i četničkim simbolom na rukavu. Iako je bio poznat po ogromnoj bradi, za tu priliku ju je skratio.

Serbian war criminal and paramilitary commander Bratislav Zivkovic, wanted in Ukraine, attended Putin’s unhinged speech today. He wore a military uniform with the emblem of the notorious Chetniks. Zivkovic has been part of the Russian invasion forces in Ukraine since 2014. pic.twitter.com/5OvJCCjOpL — Admirim (@admirim) February 21, 2023

Poslednji put Živković je spomenut u javnosti zbog navodnog odnosa među plaćenicima iz Srbije koji ratuju protiv Ukrajine. Tada ga je na svom Jutjub kanalu pomenuo Dejan Berić, za koga Dojče vele piše da je „snajperista koji je na istoku Ukrajine stekao maltene status ikone“. Zbog izjava Berića Živković ga je navodno tužio.

„Bratislav Živković me tuži za uvredu časti i dostojanstva. I kad je krenuo na sud, napravio je video pored suda i rekao da će sad inteligentno da me razvali. On non-stop provocira, pokušava da me isprovocira da ga udarim; naravno, to mu ne uspeva. Obećao je da će me ubiti kad je sudija izašla, samo čeka da sud završi. Ko to može da uradi? To može da uradi samo čovek koji je siguran da, iako ga ovde ne žele, on će biti siguran u Srbiji“, tvrdio je Berić u snimku na Jutjubu.

O pogibiji samo na društvenim mrežama

Pored objave njegove sestre na Fejebuku, o pogibiji Živkovića se zna samo po objavama na ruskim Telegram kanalima i na drugim društvenim mrežama u kojima se navodi da je poginuo u borbama u Kursku. Zvanične ruske vlasti nisu saopštile ništa.