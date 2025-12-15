Rezolucijom je iskazana jasna osuda nasilja koje inspiriše država, i njome se osuđuje državno nasilje, zastrašivanja građana i proizvoljna hapšenja mirnih demonstranata, novinara, organizacija civilnog društva i predstavnika opozicije u Srbiji.

15.decembar 2025. Nemanja Rujević

Niska produktivnost, zavisnost od uglja, slabo sofisticiran izvoz i masovan odliv radne snage ostaju ključne prepreke ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, pokazuje nova publikacija nemačkog Aspen instituta

15.decembar 2025. I.M.

Povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi, u slučaju podizanja optužnice vezane za Generalštab, pomilovao sve optužene, oglasili su se studenti Pravnog fakulteta u blokadi, upozoravajući da se institut pomilovanja zloupotrebljava kao politička poruka lojalnosti i nekažnjivosti

14.decembar 2025. Nemanja Rujević

Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta