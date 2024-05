Predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da može da se očekuje da će nova glavna autobuska stanica na Novom Beogradu biti otvorena na jesen.

Govoreći o razlozima kašnjenja otvaranja nove autobuske stanice, Šapić je prilikom obilaska radova rekao da to nije krivica gradskih vlasti, nego Građevinske direkcije Srbije ,,zbog ove interne saobraćajnice koja se sada radi“.

,,Nije nebitna ni činjenica da nemamo Gradsku upravu od novembra prošle godine, i niko nije mogao da pretpostavi da ćemo skoro i u junu biti i dalje bez Gradske uprave, sa Privremenim organom, privremenim finansiranjem, privremenim projektima i svim procedurama koje su zbog toga dodatno komplikovanije. To je razlog zašto nismo uspeli do sada da prebacimo autobusku stanicu na Novi Beograd”, objasnio je on.

Šapić je dodao da bi voleo da za svaku stvar „koja se do sada promašivala za koju godinu“, on promaši za koji mesec.

Inače, u novembru mesecu prošle godine pompezno je najavljivano da će nova autobuska stanica biti otvorena za saobraćaj u januaru ove godine.

Najbolja stanica u Evropi

Tada najavljivana kao ,,najbolja, najpraktičnija i najfunkcionalnija stanica u Evropi”, još uvek nije završena.

Radovi su otvoreni u martu 2018, čime je započeta realizacija prve faze buduće autobuske stanice, odnosno izgradnje peronskog platoa i privremene stanične zgrade, koja je, prema projektu, zamišljena kao veza autobuske i železničke stanice. Predviđeno je da taj objekat od oko 1.200 kvadrata bruto površine bude adaptiran za prodaju karata i najneophodnije administrativne i komercijalne delatnosti.

Nacrtom je predviđena i izgradnja peronskog prostora i javne garaže s minimalno 200 parking-mesta sa ulazom i izlazom iz Ulice Đorđa Stanojevića, kao i velike taksi stanice. Takođe, predviđena je i izgradnja staničnog trga koji će gledati ka Ulici Antifašističke borbe, dok će glavna stanična zgrada od 25.000 kvadratnih metara biti izgrađena između trga i peronskog prostora.

Verovali ili ne – kanalizacija na levoj obali

U svetlu predizborne kampanje, Šapić je po treći put obećao da će biti izgrađena kanalizacija na levoj obali Dunava, u naseljima Kotež, Borča i Krnjača. Grupa građana ,,1 od 5 miliona- Beogradski front”, okarakterisala je ovo obećanje kao ,,novu obmanu”.

,,Naravno, nije to Šapićev izum, jer su slično radili i njegovi prethodnici. Ali, je svakako za rubriku ,,verovali ili ne?“. Mnogi su obećavali, i to decenijama u nazad i niko nije uspeo da reši problem kanalizacije na levoj obali Dunava”, ukazala je ta organizacija.

Oni smatraju da je nedopustivo da bilo ko, pa i Šapić ovako drsko i bezobzirno laže žitelje tog dela Beograda, jer je ,,reč o još jednoj Šapićevoj predizbornoj podvali, na koju građani neće nasesti“.

Moguć prestanak finansiranja projekta kanalizacije

Poverenik stranke Srbija centar (SRCE) za Beograd Boško Šinđić izjavio je da je novina u tome što postoji pretnja da će da će prekinuti planirano finansiranje Evropske investicione banke (EIB) jer projekat kanalizacije nije realizovan već pet godina.

,,Na taj način se prebacuje odgovornost za nerad na evropsku administraciju. Poznato je da je za trošenje sredstava EIB potrebna precizna dokumentacija i završene sve neophodne pripreme za početak realizacije projekta, kao i maksimalna transparentnost finansijskih tokova”, istakao je Šindić u pisanoj izjavi.

On je upozorio da problem u kašnjenju sigurno ne leži u bankarskoj i evropskoj administraciji već u nesposobnosti i neradu gradskih vlasti koje nisu uradile ništa da dođe do početka izgradnje.

,,Očigledno je da Šapiću sve to smeta da sprovede novu pljačku građana Beograda kroz nameštene poslove. Ono što je sigurno je to da građani neće imati kanalizaciju ni nakon ovih izbora”, zaključio je Šindić.