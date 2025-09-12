Kao razlog navedena je zabrinutost SAD zbog postupaka privremene prištinske vlade koji su „povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući sposobnost SAD da produktivno rade na zajedničkim prioritetima“

Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vreme obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom.

Kao razlog navedena je zabrinutost SAD zbog postupaka privremene prištinske vlade koji su „povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući sposobnost SAD da produktivno rade na zajedničkim prioritetima“.

„Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa koje dele Sjedinjene Američke Države i narod Kosova“, navedeno je u saopštenju ambasade SAD u Prištini.

Embassy Pristina Statement Announcing Suspension of Strategic Dialogue with Kosovo

September 12, 2025 The United States has indefinitely suspended its planned Strategic Dialogue with Kosovo due to concerns about caretaker government actions that have increased tensions and… pic.twitter.com/Y4h6wTbe07 — U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) September 12, 2025

„Naš odnos sa Kosovom zasniva se na zajedničkom cilju: jačanju mira i stabilnosti kao osnove za međusobni ekonomski prosperitet. Nažalost, nedavne akcije i izjave privremenog premijera Kurtija predstavljaju izazove za napredak postignut tokom mnogih godina“, navedeno je u saopštenju ambasade SAD u Prištini.

Naglašeno je da je strateški dijalog je imao cilj jačanje ekonomskih i diplomatskih veza u korist američkog i kosovskog naroda.

„Nadamo se da ćemo nastaviti sa takvim naporima u budućnosti kada to bude prikladno. Znamo da je ovo cilj koji narod Kosova daje prioritet“, navodi se u saopštenju.