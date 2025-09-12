Sjedinjene Američke Države su na neodređeno vreme obustavile planirani strateški dijalog sa Prištinom.
Kao razlog navedena je zabrinutost SAD zbog postupaka privremene prištinske vlade koji su „povećali tenzije i nestabilnost, ograničavajući sposobnost SAD da produktivno rade na zajedničkim prioritetima“.
„Ostajemo posvećeni unapređenju zajedničkih interesa koje dele Sjedinjene Američke Države i narod Kosova“, navedeno je u saopštenju ambasade SAD u Prištini.
„Naš odnos sa Kosovom zasniva se na zajedničkom cilju: jačanju mira i stabilnosti kao osnove za međusobni ekonomski prosperitet. Nažalost, nedavne akcije i izjave privremenog premijera Kurtija predstavljaju izazove za napredak postignut tokom mnogih godina“, navedeno je u saopštenju ambasade SAD u Prištini.
Naglašeno je da je strateški dijalog je imao cilj jačanje ekonomskih i diplomatskih veza u korist američkog i kosovskog naroda.
„Nadamo se da ćemo nastaviti sa takvim naporima u budućnosti kada to bude prikladno. Znamo da je ovo cilj koji narod Kosova daje prioritet“, navodi se u saopštenju.