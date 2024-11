Povodom određivanja pritvora do 30 dana bivšem pokrajinskom funkcioneru Goranu Ješiću i novosadskom odborniku Miši Bačulovu, pravnik i bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je za „Vreme“,da je je to mera koja se izriče samo u izuzetnim situacijama, kada je to neophodno, ali smatra da to nije slučaj kada je reč o njima.

„To je situacija sa kojom se susrećemo barem pola godine, pre svega kroz ponašanja tužilaštva, u raznim situacijama kada su građani koristili svoja Ustavom zajamčena prava, da demonstriraju protiv mera vlasti. Tužilaštvo to kvalifikuje kao poziv na rušenje ustavnog poretka i određivanjem pritvora, iako je to najoštrija mera protiv jednog od osnovnih ljudskih prava“, kaže Šabić.

To ukazuje, dodaje, da je tužilaštvo potpuno instrumentalizovano i da radi po direktnom nalogu.

„Nema sumnje da je pritvaranje ljudi pod ovakvim uslovima krajnje problematično“, kaže Šabić.

Sagovornik „Vremena“ naglašava da se, prema Zakonu o krivičnom postupku, pritvor ne izriče kao redovna mera, već samo kada nekom drugom, blažom merom, ne može da se obezbedi prisustvo okrivljenog i tok postupka.

„Sve što se dešava liči, s jedne strane na odmazdu prema onima koji su se usudili da iskažu nezadovoljstvo, a sa druge strane zastrašivanje potencijalnih učensika protesta“, kaže Šabić.

Postupanje policije upitno i opasno

Bivši poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja ističe i i da Ješićev slučaj ukazuje, po ko zna koji put, na pitanje nastupa policije.

„Zakon o policiji nedovsmisleno govori da policajac, ako nije u uniformni, pre bilo kakve primene ovlašćenja mora da se legitimiše. To je u našoj policiji potpuno zaboravljeno.

Ja sam na to ukazao jer je visokorizično i za građane i za samu policiju. Takav sukob može da eskalira i da dovede do sukoba sa tragičnim posledicama“, upozorava Šabić.

On kaže da su ga na drušvenoj mreži Iks, gde je prvobitno izneo svoj stav demantovali i rekli da policajac može da se predstavi usmeno, bez značke i ligitimacije.

Po ZKP pritvor je izuzetna mera, određuje se samo ako se prisustvo okrivljenog i tok postupka “ne može ostvariti drugom merom”.

Lakoća sa kojom tužilaštvo predlaže pritvor za učesnike u demonstracijama nema sa tim veze.

Cilj su zastrašivanje i odmazda,

sud je dužan da to spreči. — Rodoljub Sabic (@RodoljubSabic) November 8, 2024

Dodaje, da su u tom „pokušaju obmanjivanja javnosti“ zaboravili na pravilo da se policija predstavlja obaveznom legitimacijom i značkom. A izuzetno se, kada se zakonska svrha ne može drugačije ostvariti, predstavlja se samo povikom ‘Policija’ i nakon što okonča akcije, policajac se ponovo legitimiše na propisan način.

„Oni od nečeg što je samo izuzetno dopušteno pokušavaju da naprave pravilo“, zakljuluje Šabić.