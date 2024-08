Postojanje spiskova onih koji nisu dobrodošli u Srbiju, a koje je po sopstvenom priznanju pravio potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin dok je bio ministar policije i direktor BIA, nema nikakvog pravnog osnova i oni su sramota za Srbiju, izjavio je za „Vreme“ advokat Rodoljub Šabić.

„Svuda, u iole uređenom svetu izjava visokog državnog funkcionera da je on taj koji je pravio nezakonite spiskove povlačila bi odgovornost, u najmanju ruku političku, ako ne i neku drugu. Takvi spiskovi nemaju nikakvog pravnog osnova i oni su sramota za Srbiju. Postoji samo jedan način da se strancu zabrani ulazak u zemlju na ispravan način, a to je postojanje bezbednosne procedure, odnosno utvrđivanje činjenica da neka ličnost predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik za Srbiju. Ako su estradne pevačice postale bezbednosni rizik za Srbiju, onda smo mi u tragičnoj situaciji“, rekao je Šabić.

„Spiskove sam pravio ja, kao ministar policije i direktor BIA po zakonu i po savesti i žalim što im se nisam više posvetio, jer vidim koliko ološa je nepravedno zaboravljeno. Aleksandar Vučić o tome nije bio pitan niti je trebao da bude“, izjavio je Vulin, a piše Tanjug.

Šabić je istakao da je Vulinova izjava da se time još i ponosi „preko svake mere“.

„To se ne može drugačije komentarisati nego kao potvrda činjenice da se u Srbiji dešavaju stvari koje se praktično nigde drugde ne dešavaju. To je potvrda da se stvari odvijaju ne u skladu sa zakonima ove zemlje, jer ni u Zakonu o strancima ni u Zakonu o policiji nemate nikakav osnov za to što se radilo, nego da se odvijaju u skladu sa ćefovima, ne samo najviših funkcionera Srbije, nego i u skladu sa ćefovima njegovih saradnika. Sa stanovništa i ljudskih prava i pravne sigurnosti to je nedopustivo“, rekao je Šabić.

On je ponovio da za takve spiskove nema nikakvog osnova u našem pravnom poretku

„Taj verbalni delikt je odavno morao da bude prošlost, što su gotovo eksplicitno naveli i predsednik predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić“, ukazao je Šabić.

Koga je sve Vulin stavio na spisak

Vulin je istakao i da su „svi do jednog sa spiska molili i tražili da im se zabrana skine i da su svi govorili da ima gorih od njih, da nisu mislili to što su pevali i pričali i da su svi ‘kukali da im zabrana uzima novac ili ih ometa u upravljanju imovinom koju poseduju u Srbiji’“.

Dodao je da su „neki od njih molili lično, neki preko menadžera, a neki i preko premijera svojih država“.

„Mnogi su pokušavali tajno da dođu do Aleksandra Vučića koga su javno pljuvali“, istakao je Vulin.

Vulin je naveo da je nekima na našim granicama rečeno da nisu dobrodošli zato što su „pevali o Orićevim klanjima Srba na Božić, nekima zato što su prebijali našu decu na koncertima, a na mrežama psovali srpsku majku, pevali da im ne može niko ništa jer: ‘Jači smo od Srbije’, halakali dok su pokazivali simbole Velike Albanije, slavili Antu Gotovinu“.

Dodao je da je na spiskovima koje je lično sastavljao kao ministar policije i direktor BIA i uz naredbu predavao nadležnim organima „bilo stranih državljana koji su u Srbiju dolazili da učestvuju u nasilnim protestima, ali i narko-bosova od kojih i sada strepe od Sarajeva do Prištine i Skoplja, a u Srbiji su im oduzimana vozila i vraćani su peške preko granice“.

Istakao je da je na spisak uz meru obavezno zadržavanje i pojačana kontrola stavio i poslanike iz Skupštine Crne Gore „koji su glasali da je Srbija genocidna“.

„Na spiskove sam lično stavio kao ministar policije i direktor BIA i Srbe koji nose cveće na grob šiptarskim ubicama, a i brojnim ustašama koji u Vukovaru pevaju ‘Juri i Bobanu’, a onda bi da dođu u Bač i još jednom nam pljuju u lice“, rekao je Vulin.