Mandić je to rekao novinarima u Skupštini, upitan da prokomentariše izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Crna Gora nikada neće doneti rezoluciju o Jasenovcu, javlja TVCG.

Mandić je naveo da će se Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu naći na dnevnom redu Skupštine Crne Gore, jer je većina poslanika za to.

„Kao što vam je poznato, većina poslanika je to potpisala i ja nemam sumnje da će se svi držati potpisa koji je obavezujući, bar u političkom životu, kao i ljudskim odnosima“, kazao je Mandić.

Predsednik Srbije rekao je nakon usvajanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici, koja sadrži amandmane Crne Gore, da Crna Gora „nikad neće doneti zakon, rezoluciju ili deklaraciju o genocidu u Jasenovcu“.

„Neće doneti, oni su to sami rekli, ali su sami rekli to misleći da će time da kupe dva dana oko Srebrenice i da će onda svi to da zaborave“, rekao je Vučić. Vučić je izrazio i spremnost da se izvini ako ne bude tako.

„Najsrećniji bih bio da se izvinim, ali nažalost neće biti potrebe“, dodao je on.

Kako su još početkom maja objavile crnogorske Vijesti, Vlada Crne Gore uputila je ukupno dva amandmana na rezoluciju o genocidu u Srebrenci.

Prvi amandman vlade glasio je „ponavljajući da je krivica za zločin genocida individualizovana, te se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, verskoj ili drugoj grupi ili zajednici u celini“.

Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija saopštio je u petak kako je usaglašen konačni tekst rezolucije o Srebrenici koja bi trebalo da bude razmatrana 23. maja na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Iako je tekst rezolucije u većoj meri bio i ranije usaglašen, ono što se poslednjih dana razmatralo u okviru određenih izmena jesu amandmani Crne Gore koje je vlada te zemlje najavila nedavno, a koji su u velikoj meri i implementirani u sam tekst rezolucije.

Drugi amandman kaže da se „potvrđujući nepovredivost opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u svim njegovim odredbama“.

Ono što treba naglasiti jeste da su oba amandmana Crne Gore uvrštena u rezoluciju, ali da su napravljene određene izmene. Konačnim tekstom rezolucije, u načelu je prihvaćen prvi amandman Crne Gore, ali je dorađen, penosi sarajevski portal Klix.

Nakon dorade amandmana, jasno je naglašeno da je reč o individualnoj krivičnoj odgovornosti za genocid u Srebrenici. Ta odgovornost je vezana za međunarodno pravo. Ono što je verovatno najvažnije u ovom delu, a što ne ide u prilog onim strujama koje su bile protiv ove rezolucije, jeste to da se uopšte ne spominje politička, finansijska ili druge vrste odgovornosti, kako su to do sada tvrdili protivnici rezolucije, prvenstveno zvaničnici iz Republike Srpske, Srbije, ali i pojedinih evropskih zemalja.

„Crna Gora- nepouzdani partner Srbije “

Podsećamo, pre glasanja o Rezoluciji o Srebrenici, Vučić je najavio moguće recipročne mere u slučaju da Crna Gora glasa za rezoluciju.

On je tada rekao da odluka Crne Gore neće dovesti do povlačenja ambasadora, ali hoće do pojačanog nepoverenja i kreiranja klime u kojoj se svi politički akteri u Crnoj Gori, osim prosrpskog bloka, vide kao otvoreni neprijatelji ili barem nepouzdani partneri Srbije.

Na pitanje da li će i kako će glasanje Crne Gore o Rezoluciji uticati na odnose između ove dvije zemlje, odgovorio je da „Srbija ne govori Crnoj Gori šta treba da radi, za razliku od onih koji dolaze da joj kažu kako treba ovo ili ono da uradi”.