20.00

Završen skup ispred RTS-a

Skup ispred RTS-a je završen i polako se razilaze okupljeni građani. Saobraćaj u bulevaru Kralja Aleksandra je normalizovan, kao i u ulici kneza Miloša. Ne funkcioniše samo u Takovskoj, gde još uvek ima građana.

19.54

Protest i u Vranju

Večeras je održan protest i u Vranju.

19.50

Pogledajte kako je izgledao protest u Loznici

19.30.

Zahtevi radnika RTS-a

Zaposleni na RTS-u zahtevaju moralnu odgovornost novinara i urednika, kao i javno izvinjenje u Dnevniku 2 za uvrede na račun njihovih kolega, studenata i glumaca, kao i izvinjenje kompletnoj javnosti. Oni zahtevaju i izvinjenje njihovoj koleginici Lidiji Georgijev zbog nedopustivih uvreda u Dnevniku 2.

Zahtevaju i nezavisan rad bez cenzure i promenu uređivačke politike informativnog programa javnog servisa.

Dok su zaposleni RTS-a čitali zahteve, građani su skandirali „pumpaj“.

Novinari RTSa ispred zgrade RTSa traže odgovornost, postavili zahteve i dali rok za ispunjenje 15.03. Za to vreme RTS ima preče stvari da pušta, naravno Slagalicu.. 😳🙆🏼‍♀️🤯 pic.twitter.com/Qn6SsUFHZw

19.20

Završena šetnja Krugom dvojke

Učenici beogradskih srednjih škola, koji su danas organizovali protestnu šetnju „krugom dvojke”, vratili su se na Slaviju, odakle su počeli šetnju.

Šetnja centralnim beogradskim ulicama protekla je bez incidenata.

Kolonu je sve vreme obezbeđivala policija.

19.00

Protest ispred RTS-a

U 18.30 je počeo protest studenata ispred RTS-a.

„Zaposleni na RTS-u zahtevaju moralnu odg. novinara i urednika, kao i javno izvinjenje u Dnevniku 2 za uvrede na račun kolega, studenata i glumaca, izvinjenje koleginici Lidiji Georgijev zbog uvreda. Ako se ne ispune zahtevi do 15.3, biće primorani da preduzmu dalje korake“, poručeno je sa ovog protesta.

Valjda će i nas podržati radnici RTS-a!

📍Takovska 10, RTS pic.twitter.com/oQTBUptzQp

— Teodora Tufegdžić (@tufegdzicteki) March 7, 2025

Studenti u blokadi odazvali su se pozivu Neformalne grupe radnika RTS-a „pRoTeSt“, na protest pod sloganom „Odjeknula je tišina“, povodom uvrede koju je predsednik Aleksandar Vučić uputio Lidiji Georgijev i novinarima Dopisništva RTS-a u Nišu.

Protestu su se pridružili i studenti i srednjoškolci koji su prethodno šetali „krugom dvojke“ u Beogradu.

Okupljeni nose zastave Srbije i matičnih fakulteta, kao i transparente „Pamtićemo i ko je ćutao“, „Fakultet misli kritički „, a na terasi je razvijen transparent „Generalni štrajk“.

Foto: FoNet / Marko Dragoslavić Protest ispred RTS-a

18.20

Još malo do kraja protestne šetnje „ krugom dvojke“

Protestna šetnja koja je krenula sa Slavije i koja je sada na Dorćolu završiće se na Slaviji.

Foto: Vreme / Katarina Stevanović Protestna šetnja u Beogradu

18.03

„Najjača snaga je solidarnost“

„Solidarnost je naša najjača snaga u ovom momentu. Idemo zajedno ka solidarnom društvu“, kaže Marija koja je izašla da pozdravi šetače.

Foto: Vreme / Katarina Stevanović Marija sa Dorćola

Kako javlja reporterka Vremena, nekoliko stotina stanovnika Dorćola su izašli da pozdrave demonstrante.

17.57

Vesela atmosfera u protestnoj koloni

17.24

Foto-galerija protestne šetnje

Pogledajte foto-galeriju sa protesta reporterke „Vremena“ koja je u koloni sa demonstrantima.

17.15

Početak kolone stigao do Dorćola

Početak kolone sa demonstrantima stigao je do Ulice cara Dušana na Dorćolu.

Foto: Vreme / Katarina Stevanović Šetnja krugom „dvojke“

17.03

Ogromna kolona građana u centru Beograda

Kako javlja reporterka „Vremena“, ogromna kolona građana se proteže od od Savskog trga do podnožja Kalemegdana.

Građani pozdravljaju demonstrante.

16.32

Kolona uz dvojku

Kao što su najavili, đaci danas u protest krugom tramvaja dvojke.

Pozdravii su ih studenti Fakulteta za medije i komunikacije, koji su stavili parolu FMK – fakultet misli kritički.

16.23

Peta je sveta

Jedan prolaznik, koji pozdravlja učenike i nastavnike Pete beogradske gimnazije, dobacuje – Peta je sveta.

Među okupljenima su uglavnom srednjoškolci, koji su maloletni i zato od njih novinari Vremena ne uzimaju izjave.

Okupljeni pevaju „Nema sveta ni planete gde ne može stići dete”, dok je na 021. izašao snimak koliko je ljudi bilo na protestu u Novom Sadu.

16.07

Nastavnici uz đake, krenula šetnja sa Slavije

Ivana Vuković nastavnica u jednoj osnovnoj školi, došla je na Slaviju, a od 13. februara je u obustavi rada. Dobila je je za oko 60 odsto manju platu.

„Ovde smo da podržimo kolege iz srednjih škola i gimnazija, đake i našu decu”, kaže za Vreme. „Većina kolektiva podržava jedna druge, imaju podršku roditelja, razumevanje.”

15.45

Počelo okupljanje na Slaviji

Srednjoškolaci, ali i svi okupljeni. Nose transparente sopstvenih škola, pištaljke, a prate ih bubnjari.

Marija Kuprešanin na skup na Slaviji došla je sa suprugom. Firme u kojima su zaposleni danas su obustavile rad, a oni su izašli na još jedan u nizu protesta.

„Nadam se da će svi krenuti primerom naših firmi, razumem da ne mogu svi da obustave rad, ali svako treba da pomogne kako može”, kaže za Vreme.

Ovde su zbog podrške studentima i pravde i odgovornosti koji se traže.

O studentima ispred predsedništva kaže da je velika sramota i da ne može da veruje da neko odluči da napravi tako nešto u eri društvenih mreža gde se vrlo brzo sazna ko su ti „studenti”.

Vreme/Katarina Stevanović Marija Kuprešanin

15.40

Novi Sad završava, dok Beograd počinje

Dok se Slavija u Beogradu polako puni, Protest u Novom Sadu je završen.

Studenti iz najvećeg grada Vojvodine su pozvali sve na veliki protest u Beogradu 15. marta.

Ispred Toplane sačekala ih je Danijela Sedlar, koja je radila za Toplanu i dobila otkaz, kako je rekla, jer je pružila podršku studentima.

„Od početka sam sa njima, a ovo je podrška i za studente, i za kolege koji iz straha ne smeju da izađu. Otkaz sam dobila 28. februara, nakon što je suprug bio na protestu podrške prosvetnih radnika. Tužba je podneta pre dva dana i sada čekamo pravdu. Moje bivše kolege su uplašene i jako mi je žao što danas nisu sa nama“, navela je ona za N1.

15.30

Zakrčen put do Slavije

Više stotina učenika srednjih škola je na putu ka Slaviji, dok uzvikuju – generalni štrajk

Miodrag Pantelić, penzioner, kaže da je aktivan na svim protestima svakog dana.

„Danas sam došao da podržim ovu decu. Ostajem do kraja. Mislim da će 15. biti to to. Video sam i ove ispred Predsedništva, o njima mislim da su lazni“, kaže za Vreme.

Vreme/Katarina Stevanović Miodrag Pantelić

Okupljene u Beogradu predvode bubnjari, svi nose transprente, a ljudi pored kojih prolaze, pozdravljaju ih aplauzima.

15.10

Emocije su proradile

Profesor iz Niša Petar Vujović je na protestu rekao da se sada „znanje i kritičko mišljenje kažnjavaju“.

„Ne želimo to, ne želimo ni da članska knjižica stranke bude važnija od rezultata. Njih ne interesuju najbolji, žele glasove, a ne kvalitet. Razbuđeni smo i gledamo kolone ljudi. Suze same idu niz obraze. Šta se dešava, pitate? Emocije su proradile“, rekao je Vujović.

On je dodao da je „emotivan i trese se dok ovo priča“.

„Ova deca žele da pravda bude dostupuna svima. Ne žele da žive u mraku i lažima, ovo predugo traje. Moramo da budemo bezrezervna podrška studentima do ispunjenja zahteva. Niko ne želi da sruši Srbiju, svi je volimo. Neki su tu Srbiju izjednačili sa sobom. Srbija nisu političari koji su je zajahali. Srbija je nešto više, Srbija je bajka koju želimo da živimo, a ne da u toj istoj Srbiji skapavamo“ – rekao je Vujović.

Foto: Vreme Niš na ulicama

14.31

Učenici iz Kikinde drugi dan na drumu

U Bečeju će se održati skup srednjoškolaca iz Zrenjanina, Sombora, Vrbasa, Novog Bečeja, Kikinde i Srbobrana.

Predviđeno je da ova grupa stigne negde oko 15 časova u Bečej, prenosi N1. Tamo će biti organizovana blokada, a u 16 časova veliki protest. Ovoj koloni su se oko 14 časova priključili i biciklisti iz Novog Bečeja.

Sa srednjoškolcima iz Novog Bečeja, hodaju i njihovi vršnjaci iz Kikinde, koji su juče stigli u Novi Bečej, gde su i prespavali.

„Doček (u Novom Bečeju) je bio fantastičan. Mi kao domaćini smo oduševljeni i ponosni. Očekujemo veliki doček u Bečeju, s tim da će nas dočekati više gradova“, kaže za TV N1 učenica iz Novog Bečeja Milica.

14.22

Blokidan deo Novog Sada

Kolona u Novom Sadu blokirala je raskrsnicu Bulevara cara Dušana i Bulevara cara Lazara.

Do sada se prošlo rutom na kojoj se nalazi 12 institucija, a ostale su još dve. Jedino se zastalo kod Srpskog narodnog pozorišta, gde su zajedno sa zaposlenima studenti odali 15-minutnu poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Prošli su pored zdravstvenih institucija, gde su im kod KCV zdravstveni radnici pružili podršku.

13.53

Kultura u štrajku

Mnoge kulturne ustanove u petak su se priključile generalnom štrajku, a među njima su „Atelje 212“, Narodno pozorište, Malo pozorište „Duško Radović“, Jugoslovensko dramsko pozorište, Galerija „Haos“ i knjižare „Laguna“ i „Delfi“.

13.42

Student Medicinskog fakulteta: Korupcija koja otima, truje i ubija

Ispred Kliničkog centra Vojvodine okupljenima se obratio student Medicinskog fakulteta, koji je naveo da na tom mestu ne stoje kao pojedinci, već kao zajednica

Foto: 021.rs Protest ispred Kliničkog centra Vojvodine

„Od početka blokade fakulteta, ciljeve za čije se ispunjenje još uvek borimo i od kojih ne odustajemo, prepoznali su mnogi, podržali ih i dali svoj doprinos njihovom ispunjenju. Ono što se mi pitamo – zašto ostali ćute? Odgovara li vama sistem u kom živite i radite i u kom će živeti i raditi vaša deca? Verujete li da nećete postati žrtva korupcije? Korupcije koja otima, truje, pa čak i ubija“, naveo je on.

Aplauz sa studente ispred Kliničkog centra Vojvodine, građani Uzviču „KCV ne ćuti“#NoviSad pic.twitter.com/P2VAlTFpXA — Radio 021 (@Radio021) March 7, 2025

13.17

Kragujevački apotekari u protestnoj šetnji

Kragujevački apotekari odali su poštu stradalima u Novom Sadu ćutanjem od 11.52 do 12.07 ispred glavne apoteke i Direkcije apotekarske ustanove Kragujevac.

Foto: Milan Nikić/N1 Apotekari u protestnoj šetnji u Kragujevcu

Oni su imali transparente na kojima je pisalo – „Ko blokira državne apoteke“, „Pošto apoteka ministre“, „Ne damo državne apoteke u ruke onih koji ne znaju razliku između aspirina i profita“ i „Stop privatizaciji apoteka, zdravlje nije na prodaju“.

Nakon 15 minuta ćutanja kolona kragujevačkih apotekarica i apotekara krenuli su u protestnu šetnju centrom grada, a onda su se priključili velikom protestu u kome su bili studenti, advokati, sudije, lekari, medicinske sestre i građani Kragujevca.

13.12

Užice: Prosvetni radnici van učionica

Plenum užičkih prosvetnih radnika u obustavi nastave odlučio je da prosvetari danas neće ulaziti u škole i organizovao je protestnu šetnju do Školske uprave.

Foto: Slavica Panić/Nova Protest prosvetnih radnika u Užicu

Učesnici su se okupili u 11 časova ispred zgrade Skupšine grada odakle su uz glasnu buku krenuli ka Školskoj uprave gde je održan komemorativna petnaestominutna tišina.

Prosvetnim radnicima danas su se pridružili i brojni građani, učenici i student, ali i pojedini privatni preduzetnici koji danas nisu otvorili svoje radnje.

13.04

„Nema spuštanja tenzija“

Protest podrške prosvetnim radnicima, pod nazivom „Nema spuštanja tenzija“, održava su Nišu.

Organizovala ga je neformalna grupa studenata Niškog univerziteta.

Nakon održavanja petnaestominutne tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, počela je protestna šetnja. Veliki broj ljudi okupio se ispred Osnovnog suda u Nišu, da podrži prosvetne radnike kojima je plata drastično umanjena, te gotovo da je nema.

Studenti su rekli da neće dati na svoje nastavnike i učitelje, te da ih je ovakav potez zaista razbesneo.

Nastavnica srpskog jezika i književnosti, kao i članica Izvršnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika, Grodana Arsić kaže da su juče dobili umanjenu platu.

Foto: Nova S Protest nastavnika u Nišu

13.01

Poziv na solidarnost

Dekanski kolegijum Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu pozvao je danas sve zaposlene da podrže prosvetne radnike i priključe se akcijama dobrovoljnog prikupljanja sredstava solidarnosti za nastavnike u osnovnim i srednjim školama kojima zbog obustave nastave nisu u potpunosti isplaćene plate.

„Smatramo da je od suštinskog značaja da institucije visokog obrazovanja pokažu solidarnost, kako u zalaganju za vrednosti pravednog društva, tako i u zalaganju za kvalitetnije obrazovanje“, navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu FILUM.

12.29

Podrška uhapšenim aktivistima ispred Palate pravde

Ispred Palate pravde održava protest se građana zbog jučerašnjeg hapšenja aktivista, posle incidenata pred Skupštinom grada Beograda.

Građani bučno izražavaju svoje nezadovoljstvo i pružaju podršku uhapšenima.

Skup podrške uhapšenim građanima ispred Palate pravde.

Loša vest je da je slučaj preuzeo SNS tužilac Stefanović.

Uskoro počinju saslušanja… pic.twitter.com/I1gmYwC6CA — Igor Mitrovic (@IgorMitrovic100) March 7, 2025

Tokom sukoba policije i građana ispred Skupštine Beograda policija je juče privela Dejana Atanackovića, Nebojšu Petrovića i još trojicu aktivista Inicijative „Most ostaje“.

Njima je određeno je zadržavanje do 48 sati, a danas u 11 je trebalo da počne saslušanje u Višem javnom tužilaštvu. Na teret im se stavlja krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu.

11.48

Studenti stigli ispred Srpskog narodnog pozorišta

Studenti su stigli kod Srpskog narodnog pozorišta, nešto ranije u odnosu na originalni plan – tu će zastati kako bi odali poštu, a potom nastavljaju šetnju kraj institucija.

Foto; Sanja Kosović/n1 Protest ispred Srpskog narodnog pozorišta

Za sada je studentska kolona prošla pored zgrade u kojoj se nalaze tužilastva i sudovi, potom pored Školske uprave gde im se priključio velik broj prosvetnih radnika, zatim kod Pošte, a sada i kod SNP-a

11.37

Šetnja i okruživanje Borče

Žitelji naselja Borča u opštini Palilula u 18.30 sati organizuju protestnu šetnju, u kojoj će simbolično okružiti celo svoje naselje i pozvati sve komšije i sugrađane da se pridruže podršci studentima i prosvetnim radnicima.

Građani opštine Palilula koji već nedeljama aktivno pružaju podršku studentima, đacima i prosvetnim radnicima, i danas na dan „generalnog štrajka“ još jednom žele da poruče zaposlenima u prosveti i studentima da nisu sami u borbi za pravednije društvo.

Stanovnici leve obale će se okupiti u 18:30 ispred Osnovne škole „Jovan Ristić“, a potom će u 19 sati krenuti u šetnju Ulicom bratstva i jedinstva, Zrenjaninskim putem, Ulicom Ivana Milutinovića i tako nazad do škole ispred koje su se i okupili.

Stanovnici Borče pozivaju svoje komšije iz Koteža, Krnjače, Padinske skele, ali i komšije sa desne obale, da im se pridruže u ovoj protestnoj šetnji.

11.24

Nastavnici i učenci iz Grocke idu peške do Slavije

Maturanti sa nastavnicima srednje škole i meštani Grocke krenuli su u šetnju do Beograda ka Slaviji, u znak podrške generalnom štrajku i studentskim zahtevima.

Foto: N1 Učenici iz Grocke

Na putu im se pridružuju i učenici i građani u svim mestima opštine kroz koja prolaze na putu ka Beogradu.

11:06

Novi Sad: Studenti prošli pored štaba SNS, koji je obezbeđivao je „zid“ redara

Kolona studenata i građana u Novom Sadu prošla je pored prve tačke – zgrade u kojoj se nalaze tužilaštva i sudovi.

Prošli su pored štaba Srpske napredne stranke, koju je obezbeđivao „zid“ redara, ali nije došlo ni do kakve interakcije među njima.

Foto: 021.rs Generalni štrajk u Novom Sadu

Kolona se kreće ka zgradi Srpskog narodnog pozorišta, gde je predviđeno da zajedno sa zaposlenima odaju 15-minutnu poštu i blokiraju raskrsnicu u Bulevaru Mihajla Pupina.

11.04

Prva blokada u Kosjeriću

Studenti iz Kosjerića blokiraju Most na Skrapežu i deo glavne ulice.

„Na Dan naše opštine, pripremili smo kreativne zone i svečani program — jer ovo nije obična blokada, već prostor za stvaranje, druženje i zajedničku akciju. Pozivamo vas da budete deo blokadnog programa, pratite nas, dođite i učestvujte! Vidimo se — zajedno gradimo atmosferu solidarnosti i otpora!“, najavili su studenti iz Kosjerića.

Blokada će trajati od do 17 sati, a najavljen je turier u baksetu, razmena knjiga, stoni tenis, šah, igranje društvenih i dečjih igara. Biće postavljeni i štandovi s hranom.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Radio 021 (@radio_021)

10.46

Protest ispred Gradske uprave protiv prostornog plana za EXPO

Studenti Arhitektosnog fakulteta u Beogradu i njihove kolege sa drugih fakulteta, kao i jedan broj građana, protestuju ispred Gradske uprave gde je danas trebalo da se održi javna sednica Komisije za javni uvid u četvrtu fazu Nacrta prostornog plana posebne namene Nacionalnog stadiona, kojim se obuhvat plana za stadion i EXPO širi na više od 800 hektara.

Foto: N1 Studenti ispred Gradske uprave Beograd

Sednica je trebalo da počne u 11 časova, ali ju je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije juče „odložila do daljeg zbog nedostatka kvoruma“.

Studenti su se uprkos tome danas okupili ispred zgrade Gradske uprave u Ulici kraljice Marije, kako bi ukazali na pogubne posledice ovog plana koje možda najbolje ilustruje transparent koji su razvili: „Površina plana = 14 Kalemegdana“.

10. 44

U Zaječaru, Boru i Negotinu škole ne rade

Nijedna škola u Zaječaru, Boru i Negotinu ne rade u petak. Prosvetni radnici u Zaječaru će se okupiti u Srednjoškolskom centru, a potom prošetati do centra grada

10.42

Kragujevac: Sindikalci ASNS u Gradskoj upravi i u JKP Šumadija pridružuju se generalnom štrajku

Članovi sindikata Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Gradskoj upravi kao i u JKP Šumadija pridružuju se generalnom štrajku, rekao je za Glas Šumadije Novica Petrović glavni poverenik u Gradskoj upravi Kragujevca i predsednik ASNS svih lokalnih samouprava u Srbiji.

On je naveo da su članovi ASNS-a u gradskoj administraciji danas uzeli dan od odmora ili koriste plaćeno odsustvo, a oni koji rade će napustiti radna mesta na dva sata u znak podrške Generalnom štrajku.

Petrović je rekao da članovi ASNS-a u JKP „Šumadija“ ne rade danas zbog Generalnog štrajka, a odsustvo su pokrili godišnjim odmorom ili slobodnim danom.

Prema njegovim rečima, svi koji danas nisu na radnim mestima ili će izaći na dva sata biće evidentirani od strane pretpostavljenih po nalogu poslodavca, gradonačelnika Kragujevca.

„Pridružujemo se generalnom štrajku, podržavamo studente i borbu da se država Srbija oslobodi, jer je zarobljena od strane ove vlasti, da institucije rade, da se suprotstavimo svim vidovima autokratije i zastrašivanja. Apelujemo na sve građane da slobodno da izađu i pridruže se generalnom štrajku“, rekao je Petrović.

10.24

U Vlasotincu podrška prosveti

Naglasak na podršci prosveti biće u Vlasotincu, gde je okupljanje u 11.30 kod Opštine.

Građani će pružiti podršku učenicima, profesorima i radnicima Gimnazije „Stevan Jakovljević“ i srednjoškolskog centra „Milentije Popović“. Njima je i pored zakonskih propisa o građanskom organizovanju, pravu na protest i Zakonu o obustavi rada, onemogućeno da stupe u blokadu tih obrazovnih ustanova, navode iz Udruženja „Bitka za Vasinu“.

Plan je da nakon petnaestominutne tišine učesnici skupa pozdrave vlasotinačke studente i sve one koji su pešačili do Niša prošle sedmice. Zatim će se ulicom Ive Lole Ribara ići ka Gimnaziji i srednjim školama.

Prosvetari su ispred Školske uprave u #NoviSad i „bukom“ skreću pažnju na neisplaćene plate pic.twitter.com/VZJ63Ch4H4 — Radio 021 (@Radio021) March 7, 2025

10.18

Za petak i subiotu zakazani protesti širom juga Srbije

Protestni skupovi održaće se i ove nedelje, 7. i 8. marta, širom juga Srbije.

Osim podrške studentima, njihovim zahtevima i generalnom štrajku, povod je podrška prosvetarima. Za sada, skupovi su zakazani u Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Svrljigu, Vlasotincu, Ražnju, Grdelici i Žitorađi.

09.52

Protestna šetnja u Novom Sadu

Nakon okupljanja ispred Medicinskog fakulteta u Novom Sadu počela je protestna šetnja. Blokirane su raskrsnice. Studente pozdravljaju zaposleni na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Učesnici šetnje pozivaju na protest 15. marta u Beogradu.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Radio 021 (@radio_021)

Blokirana je desna traka Braće Ribnikar. Blokirana raskrsnica jedna traka Futoške, ka Bulevaru oslobođenja. Studente pozdravljaju zaposleni na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

09.40

Otkazane predstave, projekcije filmova i izložbe

U Ateljeu 212 otkazane su predstave na obe scene, „Mira Trailović“ i „Petar Kralj“, a to se desilo i u Narodnom pozorištu i Zvezdara teatru.

Pozivu studenata na štrajk odazvala se i Jugoslovenska kinoteka, i za petak su obustavljeni programi i u zgradi u Uzun Mirkovoj i u Kosovskoj ulici.

Udruženje likovnih umetnika Srbije, Umetnički prostor U10, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti pozvali su sve da se pridruže generalnom štrajku 7. marta.

Pod parolom „Sve mora da stane“, ULUS je uputio poziv reprezentativnim udruženjima u kulturi u kojem ističe da je ovo trenutak od presudne važnosti.

09.20

Vranje: „Ne blokiramo znanje, već branimo obrazovanje“

Iz neformalne grupe „Mladi s juga“ kažu da će u 17 sati ispred Gimnazije „Bora Stanković“ u Vranju biti održan i skup podrške prosvetnim radnicima pod parolom „Ne blokiramo znanje, već branimo obrazovanje“.

„Apelujemo na novinare da se uzdrže od snimanja ili fotografisanja učesnika protesta izbliza. Ovaj zahtev dolazi od samih građana koji su izrazili nezadovoljstvo zbog ove prakse, a mnogi zbog toga izbegavaju dolazak na proteste. Preporučujemo da se snimaju širi kadrovi, čime će se, osim što će se poštovati privatnost, pokazati i masovnost protesta. Hvala na razumevanju“ – navode iz grupe „Mladi s juga“.

Ko je podržao štrajk

Štrajk su, između ostalih, podržali prošireni rektorski kolegijum beogradskog Univerziteta, advokatske komore Vojvodine i Beograda, sindikati, udruženja, ugostiteljski objekti, stomatološke pordinacije, zanatske radnje….

Studenti su pozvali građane da uzmu slobodan dan na poslu ili bolovanje, ali i da pozovu svoje kolege da im se u tome pridruže, a u pozivu se sugeriše da ne idu u kafiće i restorane, da ne kupuju u supermarketima i ne posećuju bioskope i pozorišta.

Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu je pozvao zaposlene u ustanovama članicama Univerziteta da pruže podršku studentima obustavom rada u toku dana, piše na sajtu Univerziteta.

Advokatske komore Beograda, Kragujevaca i Vojvodine doneli su odluku da njihovi članovi obustave rad, odnosno da advokati neće postupati pred sudovima, tužilaštvima, policijom… osim u posebnim slučajevima.

Kakav je plan u Beogradu?

Maturanti mnogih škola u Beogradu, među kojima su Prva, Treća i Peta gimnazija, Matematička gimnazija, Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ i Gimnazija „Sveti Sava“ najavili su okupljanje na Slaviji u 15.30 časova, a pola sata kasnije trebalo bi da počne protestna šetnja „krugom dvojke“.

U toku te šetnje predviđeno je da se pravi buka pravljenje ispred Ministarstva prosvete, Vlade Republike Srbije, Apelacionog suda i Palate pravde, a povratak na Slaviju je predviđen u 17.25, nakon čega će biti održano 15 minuta tišine za stradale u Novom Sadu, a zatim i 15 minuta buke. Od 18 sati planirano je obraćanje govornika, a završetak protesta planiran je za 19 sati.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели V (@v_blokada)

„Tišina odjekuje“

Neformalna grupa radnika Radio-televizije Srbije (RTS) „pRoTeSt“ uz podršku studenata u blokadi, pozvala je građane na isred zgrade RTS-a u 18.30 sati pod sloganom „Tišina odjekuje“.

U saopštenju kojim se poziva na taj protest navedeno je da će na skupu govoriti radnici RTS-a, koji će izneti svoje zahteve. Istaknuto je da ti radnici RTS-a osećaju potrebu i obavezu da se, boreći se za mogućnost profesionalnog obavljanja svog posla, bore i za bolji RTS, kao preduslova za bolje društvo. Najavljeno je da će se na skupu obratiti i predstavnici grupa koji nisu dobili „odgovarajući prostor“ u programu RTS: radnik „Kolubare“ koji je dobio otkaz Goran Perišić, predstavnica apotekara koji se bore protiv privatizacije „Apoteka Beograd“ Jelena Boro, profesor Šeste beogradske gimnazije Uroš Tepavac, glumac Ivan Jevtović i jedan đak Pete beogradske gimnazije i učesnik studentskih blokada.

I Narodna biblioteka Srbije štrajkuje

Zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije su 6. marta stupili u generalni štrajk, što je usledilo nakon odluke odbora Sindikata Narodne biblioteke Srbije. Prethodno su zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije još od 28. februara svakoga dana, od 13 do 14 sati, obustavljali rad.

Tokom ove sedmice u štrajk je stupila Beogradska filharmonija, a od 7. do 9. marta u obustavi rada je i Orkestar Narodnog pozorišta.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (@etfublokadi)

Generalni štrajk u Novom Sadu

Studenti Univerziteta u Novom Sadu planirali su okupljanje na kampusu u 10 časova, nakon čega je u 10.30 predviđena protestna šetnja. U 11.52 časova, ispred Srpskog narodnog pozorišta, planirano je petnaestominutno odavanje pošte stradalima.

Nakon toga, šetnja će se nastaviti pored državnih institucija, kao što su Osnovni sud, Više javno tužilaštvo, Klinički centar Vojvodine, Institut za javno zdravlje Vojvodine,JKP Informatika, JP Urbanizam, JKP Čistoća, Pošta Srbije, Toplana Novi Sad i Elektrovojvodina, a očekuje se da ta šetnja bude završena do 16 časova.

Studentima u Novom Sadu podršku su pružili sindikati zaposlenih u javnim ustanovama, ali za sada nema potvrde da će se i oni pridružiti protestu.

U Nišu „Nema spuštanja tenzija“

Studenata Univerziteta u Nišu organizuju protest podrške prosvetnim radnicima nazvan „Nema spuštanja tenzija“, a okupljanje počinje u 11.30 časova ispred zgrade Osnovnog suda. Uslediće petnaestominutnim ćutanje u 11.52, a nakon toga biće organizovana protestna šetnja do Školske uprave.

Studenti Univerziteta u Nišu istakli su u saopštenju za javnost da ih je „dodatno razbesnela“ informacija da će prosvetnim radnicima biti umanjena zarada za februar, ili da je čak neće ni biti, i da je i to jedan od razloga zbog kojih u petak izlaze na ulice i priključuju se generalnom štrajku na koji su pozvali sve građane Niša.

Divan dan za šetnju u Kragujevcu

Studenti iz Kragujevca pozvali su sve građane da im se pridruže u generalnom štrajku i objavili rutu protestne šetnje u Kragujevcu, uz naglasak da će petak biti divan dan za šetnju.

„Podržite drugi generalni štrajk i izađite na ulice! Nema posla, prodavnica i kafića. Svi smo zajedno u ovome, svi šetamo jedni za druge i pružamo podršku prosvetarima. Biće divan dan za šetnju, vidimo se“, poručuju studenti Fakulteta inženjerskih nauka.

Predviđene su tri tačke polaska: ispred Palate pravde, Kliničkog centra i sa Đačkog trga, ispred Prve kragujevačke gimnzaije.

Sa Đačkog trga krenuće profesori i srednjoškolci, koji će ulicama Branka Radičevića i Svetozara Markovića doći do Zmaj Jovine, gde je planirano spajanje sa ostalim učesnicima šetnje i u 11.52 sati odavanje pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Kod starog ulaska u Univerzitetski klinički centar u 11.30 sati će se sastati studenti Fakulteta inženjerskih nauka, Fakulteta medicinskih nauka i Prirodno matematičkog fakulteta, dok će se u isto vreme kod Palate pravde skupiti studenti Pravnog, Ekonomskog fakulteta i FILUM-a.

Šetnja bi od Uzora trebalo da krene ulicama Grada Sirena, zatim Save Kovačevića, pored Školske uprave, pa do Glavne pošte, kroz Pešačku zonu do Štafete i Nikole Pašića i Zorana Đinđića do Skupštine grada.

Planirano je da skup traje do 14.30 sati, ali je naglašeno da je moguće da će biti produžena.