Referendum povodom presude Suda Bosne i Hercegovine (BIH) Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu oduzme predsednički mandat biće održan 25. oktobra, odlučila je Narodna skupština Republike Srpske

„Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsedniku Srpske Miloradu Dodiku“, glasiće referendumsko pitanje koje će se naći pred glasačima u Republici Srpskoj 25. oktobra.

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) usvojila je u petak (22. avgust) kasno uveče odluku da se 25. oktobra održi referendum povodom presude Suda Bosne i Hercegovine (BiH) Miloradu Dodiku i odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da mu oduzme predsednički mandat.

Za ovu odluku glasalo je pedeset poslanika stranaka vladajuće većine, predvođene Dodikovim Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), dok su poslanici opozicionih stranaka – Srpske demokratske stranke (SDS), Partije demokratskog progresa (PDP), Liste za pravdu i red i Narodnog fronta bojkotovali glasanje.

Glasanju nije prisustvovalo 12 poslanika, među kojima su i članovi Kluba Pokreta za državu, Stranke demokratske akcije i Bh. zeleni, čije su centrale u Federaciji BiH.

Glasovima poslanika vladajuće koalicije usvojeni su i zaključci, kojima se odbacuje mogućnost sprovođenja prevremenih izbora za predsednika RS nakon što je CIK BiH zbog pravosnažne presude Suda BiH Dodiku oduzeo predsednički mandat.

Usvojenim zaključcima od svih političkih faktora u RS, političkih partija i pojedinaca se zahteva da se ne prijavljuju na prevremene izbore za predsednika Republike, a od svih organa vlasti na svim nivoima u ovom entitetu u BiH da ne preduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa sprovođenjem tih izbora.

Vladajuća većina odbacila je i presudu Suda BiH izrečenu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog međunarodnog predstavnika u BiH.

Parlament je po hitnom postupku usvojio i Zakon o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

Ranije istog dana u Narodnoj skupštini RS usvojena je ostavka premijera RS Radovana Viškovića.

Izvor: N1