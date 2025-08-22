„Da li narod prihvata da Kristijan Šmit ruši ustavni poredak Republike Srpske i da neustavni sud ruši Ustav i smenjuje narodom izabrane funkcionere“, glasi referendumsko pitanje o kojem će građani Republike Srpske odlučivati krajem oktobra

Skupština Republike Srpske odlučuje o referendumu nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku. S obzirom da je članovima Republičke izborne komisije istekao mandat, poslanici će danas (22. avgust) prvo raspravljati o izmenama zakona o referendumu, kojim bi se omogućilo formiranje ad hok komisije za njegovo sprovođenje.

Slično je urađeno i 2016. godine kada je održan referendum o Danu Republike Srpske kojeg je sprovela upravo ad hok komisija na čelu sa tadašnjim generalnim sekretarom Milorada Dodika, Sinišom Karanom, aktuelnim ministrom unutrašnjih poslova, piše Dojče vele.

Ključ u referendumskom pitanju

Referendum o odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, kao i odluci o oduzimanju mandata trebalo bi da bude održan 18. ili 25. oktobra.

„Da li narod prihvata da Kristijan Šmit ruši ustavni poredak Republike Srpske i da neustavni sud ruši Ustav i smenjuje narodom izabrane funkcionere“ – ovo je referendumsko pitanje o kojem će odlučivati građani krajem oktobra.

„Konačna formulacija će biti jasna, ali to je suština. Mi očekujemo da narod kaže jedno veliko ‘ne’, da odbije te priče i zato pozivamo ljude da izađu na glasanje“, kaže Dodik.

Nepovlačenjem s mesta predsednika nakon oduzimanja mandata, Dodik rizikuje nova krivična dela i uvlačenje RS u izolacioni ambis, stav je većine stručne javnosti, ali i opozicije. Ukoliko referendum bude održan, neće imati nikakvu pravnu snagu, pa ni savetodavnu, jer se o pitanjima koja se tiču cele države ne može izjašnjavati samo entitet.

„Ukoliko se referendumsko pitanje bude odnosilo na pravosnažnost presude Dodiku, onda će on biti neustavan“, kaže pravni stručnjak iz Banjaluke Milan Blagojević.

Posle mene potop

Opozicija u Republici Srpskoj i dalje nema jedinstven stav oko toga treba li imati zajedničkog kandidata i treba li uopšte učestvovati na prevremenim izborima, nakon što je CIK Dodiku oduzeo mandat. Sa druge strane, po pitanju referenduma su jedinstveni. Poručuju da se radi o avanturizmu i suludom potezu.

„Mi nećemo slediti tu suludu politiku koja pravi ogromnu štetu RS, a koja sada ostaje i bez vlade i bez predsednika“, kaže Nebojša Vukanović, iz Liste za pravdu i red, upozoravajući da Dodik ovim želi na silu ostati na vlasti.

„Pod parolom posle mene potop. Vuče za sobom u ambis sve svoje saradnike jer ne može podneti da neko od njih ima vlast i moć“, kaže Vukanović.

Referendum nema nikakvu pravnu snagu, ali je njegovo stalno pominjanje i povlačenje u poslednjih 20 godina – bez ikakvih konkretnih rezultata – stvorilo iluziju da bi se onaj o secesiji zaista mogao održati i da bi se njegovi rezultati mogli sprovesti.

Na to upozorava i Draško Stanivuković, prvi čovek opozicione Partije demokratskog progresa (PDP), koji smatra da za takvu avanturu sada nije trenutak. Najava rezolucije ili deklaracije o samoopredeljenju, kaže, mogla bi dovesti do eskalacije.

Mandatar ove nedelje

„Ovo što radi rukovodstvo RS u poslednjih nekoliko dana može da prouzrokuje samo nastavak sankcija i izolaciju, koje Republika Srpska ne može da izdrži. Ne možemo da budemo izolovano ostrvo i zato nema potrebe za takvom jednom rezolucijom“, kazao je Stanivuković, koji će prisustvovati posebnoj sednici Narodne skupštine.

Politička analitičarka Tanja Topić ne očekuje ništa do referenduma, koji može biti samo savetodavne prirode, bez obavezujućeg karaktera. Međutim, taj karakter može biti mobilizujući, smatra Topić.

„Već čujemo da će i SNSD imati svog kandidata na prevremenim izborima kako mu drugi ne bi ‘podmetnuli kukavičje jaje’. Dakle, kroz referendumsku sagu će se oko bivšeg predsednika stvoriti oreol žrtve delovanja ‘kolonijalnih sila’ tako da se na tom spinu može profitirati na izborima“, smatra Topić, ističući da se u smeni vlade i izboru nove, može čitati „osveta loših đaka“.

Međutim, poslanik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da je neustavno da entitetski parlament razmatra i zauzima bilo kakav stav o odluci Suda BiH. Skupština bi, kaže Salkić, trebalo da razmatra ko će preuzeti dužnost predsednika.

„Milorad Dodik je spreman na sve radi realizacije separatističkih ciljeva. Ove postupke i stanje u kojem se nalazimo treba shvatiti krajnje ozbiljno“, smatra Salkić.

Razvlačenje do izbora 2026.

Što se tiče nove vlade, mandatar bi trebalo da bude poznat u narednih dan–dva. O imenima se još licitira, od Igora, sina Milorada Dodika, do stranačkih „prvaka“.

Prema Ustavu RS jedino predsednik imenuje mandatara, a s obzirom da Dodik po „sili presude“ to više nije, nakon izbora nove vlade očekuje se apelacija Ustavnom sudu BiH, koji bi tu vladu mogao i oboriti, saglasna je većina stručnjaka.

Takođe, jedna od teorija koje se nameću ovih dana je da Dodik svesno ide u izbor mandatara pod takvim uslovima, kako bi Ustavni sud oborio vladu, čime bi bila stvorena politička blokada koja bi se „vukla“ do redovnih izbora u oktobru naredne godine.

Na sednici će osim referenduma i ostavke premijera, biti i „Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o prestanku mandata predsedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske“. Na ovoj tački očekuju se i zaključci koji će biti poznati tokom zasedanja.