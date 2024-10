Prvooptuženi u slučaju „Jovanjica“ Predrag Koluvija pokrenuo je novi biznis – rakiju od konoplje.

„Prodaja je uspešno krenula, a rakija od konoplje, koja je odležala u specijalnim burićima od konoplje, jedinstvena je po svom prelepom ukusu -jedva čekam da se svi u to uvere“, napisao je na društvenoj mreži Iks Koluvija, optužen da je od 2016. do 2019. godine organizovao kriminalnu grupu koja je na plantaži „Jovanjica“ proizvela više od 1,5 tona marihuane.

Ponuda novog proizvoda osvanula je i na onlajn prodavnici preduzeća „Jovanjica nova“, registrovanog za nespecijalizovanu trgovinu na veliko. Slogan preduzeća: „Jovanjica – spoj tradicije i inovacije“ prva je stvar koju korisnik vidi kada poseti ovaj sajt.

Ovo preduzeće osnovano je pre nepunih godinu dana, 9. novembra 2023. U vlasništvu je firme Koluvija konsalting, osnovane godinu dana ranije – u septembru 2022. Kao jedini vlasnik upisan je Milan Koluvija, otac Predraga Koluvije.

Pravno, u ovome ne postoji ništa sporno. Međutim, čini se da Koluvija koristi svoje biznis poteze za iznošenje svoje odbrane u suđenju koje i dalje traje. Osnivanje kompanija koje se bave, prema njegovim rečima, istraživanjem konoplje za medicinsku i industrijsku upotrebu deluje kao pokušaj „ribrendiga“ čoveka koji je optužen da je vodio najveću plantažu marihuane u Evropi.

U tome mu, na ovaj ili onaj način, pomažu mnoge privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom i tabloidi, brojne političke ličnosti bliske vlasti, ali i pojedine državne institucije.

Prodaja je uspešno krenula, a rakija od konoplje, koja je odležala u specijalnim burićima od konoplje, jedinstvena je po svom prelepom ukusu—jedva čekam da se svi u to uvere! #JOVANJICA #RasKonop pic.twitter.com/yVKqYXOErI — Predrag Koluvija (@PredragKoluvija) October 17, 2024

„Nama deluje kao OK“

Predrag Koluvija: direktor, poslovni konsultant, vernik, porodični čovek, promoter konoplje, a odnedavno i – naučnik. Okrivljeni u dva sudska postupka ima brojna zvanja, u zavisnosti od toga sa koje strane vest dolazi.

Rakija od kanabisa je samo jedan u nizu Koluvijinih poslovnih ideja. U maju je brojnim novinarskim redakcijama pristiglo saopštenje koje potpisuje firma „Jovanjica nova“. Tada su, kako su naveli, sa zadovoljstvom prikazali novi projekat – istraživanje industrijske konoplje. Rame uz rame sa Predragom Koluvijom – direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju, čiji je osnivač i većinski vlasnik Vlada Srbije.

„Veliko mi je zadovoljstvo da smo deo ovog jednog projekta koji danas počinje i koji će se završiti naučnim radom”, rekao je tada u promo videu direktor Instituta profesor doktor Stefan Blagojević.

Međutim, Blagojević je potom za KRIK naveo da državni Institut nema ugovor sa Koluvijinom firmom Jovanjica nova, već sa firmom Superior, kojom rukovodi Nebojša Đinović – u čemu ne vidi ništa sporno.

Direktor Instituta je rekao da je u pitanju eksperimentalno ispitivanje sorti konoplje koje su u vlasništvu Superiora i da se „sve to radi na imanju ove firme“. Nije jasno odgovorio koja je uloga Predraga Koluvije u projektu.

„On se pojavljuje kao, ja ne znam, mi ga onako poznajemo. Nama deluje kao OK. To nije njegovo, to je imanje ‘Superiora‘. Sarađujemo, viđamo ga. On je slobodan čovek. Pozdravimo se. On nije hemičar, nemamo sa njim mnogo da diskutujemo“, rekao je tada Blagojević za KRIK.

I dodao: „Mi smo ga (Koluviju) upoznali pre par meseci. ‘Superior‘ je naš partner. Mi sa njim (Koluvijom) nemamo nikakav ugovorni odnos. To je naučna ideja koja se razvija. Šta će biti, ne znam. Možda biljke pocrkaju za tri meseca. Ko zna kakva je sorta.“

„Ko mu je smestio aferu Jovanjica?”

„Pranje“ biografije Predraga Koluvije na sebe je preuzeo niz režimskih medija. Da li po sopstvenom nahođenju ili po nečijem naređenju – nije poznato, ali se može naslutiti.

Na primer „Pink“ je početkom godine pisao kako je „puno kontradiktornosti u ličnosti Predraga Koluvije, ako slušate opozicione medije. Međutim, on važi za verujućeg čoveka iza kojeg su stali mnogi sveštenici jer im je pomogao u životu“.

Uporedo uz veličanje Koluvijinog lika i dela, tabloidi godinama policajce beogradskog odeljenja za borbu protiv droga, koji su otkrili aferu „Jovanjica“ i uhapsili Koluviju, predstavljaju kao ljude koji su pokušali da zloupotrebe istragu, te da za posao optuže predsednikovog brata Andreja Vučića i kontroverznog biznismena s Kosova Zvonka Veselinovića.

„Ko vrši kampanju protiv njega (Koluvije) i sa kojim ciljem? Ko je tražio da okrivi Andreja Vučića? Ko mu je smestio aferu ‘Jovanjica‘?“, piše u nepotpisanom tekstu objavljenom na portalu ružičaste televizije pre devet meseci.

„Nikoga nije ubio”

U odbranu Predraga Koluvije stale su i neke poznate ličnosti iz srpske politike. Na primer, Koluvijin advokat je narodni poslanik iz redova Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.

On je prošle godine, u gostovanju na TV Hepi, rekao da se protiv njegovog klijenta vodi medijska i politička kampanja, kao i da je „u tom predmetu sve izmišljotina“.

Komentarišući prepisku Koluvije i tadašnjeg direktora Bezbednosno informativne agencije Bratislava Gašića, Đukanović je ocenio da „to nije nikakav dokaz“ i da nje nema u spisima predmeta „zato što to nije bilo ništa relevantno“.

„Suština svega je da se udari na Aleksandra Vučića i da se Srbija predstavi kao balkanska Kolumbija“, rekao je Đukanović.

Neke od Đukanovićevih izjava u kojima brani Koluviju moguće je naći i na zvaničnoj internet stranici Srpske napredne stranke.

Đukanović je u oktobru 2021. godine i ugostio Predraga Koluviju u svojoj autorskoj emisiji, zbog čega ga je Disciplinski sud Advokatske komore Srbije (AKS) kaznio novčanom kaznom od 300.000 dinara. Đukanoviću je kazna izrečena zbog teže povrede discipline jer je intervjuisao klijenta kog istovremeno zastupa u postupku koji se protiv njega vodi u Specijalnom sudu u Beogradu.

U odbranu vlasnika plantaže „Jovanjica“ stao je i sam predsednik države Aleksandar Vučić, koji je gostovao na TV Pink neposredno nakon Koluvijinog intervjua Đukanoviću.

On je tada, pričajući o Koluviji, izgovorio čuvenu rečenicu: „On nije ubio nikoga, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već, koliko sam razumeo, tonu marihuane, koliko pola okruženja, Nemci i ostali su legalizovali. Što on takođe negira da je imao uopšte“.

Izvori:KRIK/N1/021