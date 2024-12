Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Ukrajine Volodomirom Zelenskim o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskom putu dve zemlje.

Sadržajan i dobar razgovor sa predsednikom Ukrajine o svim važnim pitanjima bilateralne saradnje. Razmotrili smo evropski put naših zemalja, kao i mogućnost češćih bilateralnih poseta u budućnosti, naveo je Vučić na Istangramu.

Dodao je da će nedavno ponovno otvaranje ambasade Srbije u Kijevu dodatno doprineti boljim odnosima Srbije i Ukrajine.

I spoke with President of Serbia @avucic to discuss strengthening the relations between our countries.

I thanked Serbia for its financial and humanitarian support, and we aligned our efforts on the shared path toward EU integration. President Vučić extended New Year greetings to… pic.twitter.com/7CNTDQZF5s

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2024