Psihijatar i bivša narodna poslanica Sanda Rašković Ivić gostujući za N1 da rekla je da imamo „velikog tatu“, misleći na Aleksandra Vučića, na koga se oslanjaju sve institucije i čekaju njegovu reakciju – najbolji primer je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kako kaže, koji čeka Vučića za rešavanje lista čekanja. Navela je i da je predsednik postao „svemoćni čovek“, jer je predao Kosovo „na tacni“, a ljudi to ne primećuju.

Govoreći o nesreći kod Kraljeva, gde se vojno vozilo sudarilo sa civilnim i tom pričlikom poginulo petoro ljudi, Rašković Ivić kaže da ćutanje nije razumljivo i da govori o totalnoj bezdušnosti. „Poginula su deca, niko nije ostao. To je signal da Srbija stane i razmisli šta mi to radimo i zašto se to dešava. Znam da ministar nije držao volan ovog borbenog vozila, ali postoji moralna odgovornost, komandni aspekt cele stvari… Čula sam i da je Karleuša održala koncert nedaleko od nesreće. Ne znam, da sam ja roditelj rekla bih detetu nemoj da ideš danas, desila se velika tragedija“, rekla je gošća N1.

Kaže da našem društvu nedostaje empatije, a da ministar Gašić slanjem telegrama saučešća porodici to svakako nije pokazao.

„Telegram saučešća Gašića mi nije izgledao kao empatija. To je trebalo drugačije. Trebalo je da Gašić ode do onih koji su preostali, a deo su porodice, da ih pogleda u oči, zagrli… On je poslao telegram i nikom ništa… Toliko ima afera i skandala, da su ljudi prezasićeni nesrećama, aferama. Kad ste prezasićeni, ljudima postaje svejedno. Primaju to kao ‘bilo je, desilo se’. Oguglali su. Institucije, kao sto je ministar odbrane, MUP, treba da nešto da kažu. Načelnik Generalštaba je ostao nem“, dodala je naša sagovornica.

Psihijatar Rašković Ivić navodi da se Srbija nalazi u situaciji gde ima „velikog tatu“, koji se u sve razume.

„Imamo situaciju da imamo velikog tatu, koji se meša u sve, a to je Aleksandar Vučić. Najbolji primer je da Ministar zdravlja Lončar kaže da čeka kako će se rešiti liste čekanja, kad se vrati Vučić. Vučić nije doktor, on je pravnik. On je pravnik koji čak nije imao ni dan radnog staža u svojoj struci. Zašto nam služe službe u ministarstvu, ako treba predsednik, koji nije po struci lekar, da reši liste čekanja. Vi imate na tasu sve pacijente, a Vučića sa druge strane, i ako se on ne izjasni, onda ništa. Tek kad on kaže, tad onda zvuči“, smatra ona.

Ovo je, navodi, patološka nega kulta ličnosti.

„To je patološka nega kulta ličnosti. Mislim da svaki čovek, koji se nalazi na tako visokoj poziciji, treba da kaže svojim ljudima – ‘nemojte to da radite’. On to ne kaže, jer je on gospodar života i smrti. Može da radi šta hoće. Vi (državne institucije) ne obavljate posao profesionalno, već se oslanjate na viši autoritet, koga morate da slavite i da ga izdižete“, navodi za N1.

„Vujovićeva frontmen u hvaljenju litijuma“

Govoreći o pitanju litijuma, kaže da ulogu frontmena u hvaljenju litijuma ima ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

„Vujović je preuzela da bude frontmen, ona koja govori o tome da je litijum dobar, a to je teatar apsurda, jer ona je ministarka životne sredine, a tako bi trebalo da odbrani svaki kvadratni metar zemlje, da bude čist i nezagađen. Ona ide u prve borbene redove, a Vučić čeka garancije“, ističe Rašković Ivić.

„Kasno Marko na Kosovo stiže“

Osvrnula se i predsednikov govor u Njujorku, o izjavama da će govoriti dugo kao Bajden i da niko ne može da mu skrati vreme, kao i da ima tremu jer se upušta u veliku borbu oko pitanja Kosova.

„Svako ima, koliko znam, da govori po 20 minuta. To ‘govoriću isto kao Bajden’ je normalno, jer su sve države formalno jednake za iznošenje svojih stavova. Drugo, ta priča da ima tremu pred borbu, 2013. godine potpisan je Briselski sporazum, po kom su sve institucije Republike Srbije povučene sa Kosova. Dalje smo imali niz sporazuma, koji su bili pod kapom predsednika Vučića, koji su ojačavali kosovsku državnost, što je vrhunilo sa Briselskim sporazumom iz 2023. i Ohridskim sporazumom. Da se držao Rezolucije 1244, ništa od ovih sporazuma ne bi podržao, niti bi slao druge da potpisuju“, ističe naša sagovornica.

Bivša poslanica navodi da mu pozivanje na rezoluciju sada niša ne znači.

„Kasno Marko na Kosovo stiže… Pozivanje, nakon što ste kao političar, radili seriju stvari koje ne čuvaju tu rezoluciju, sad kad je došla stvar na napomenu, sad je pominjete. Pa to nije slamka za koju možete da se uhvatite. Vučić jeste uvek bio srpski nacionalista. Ne bih rekla da je bio u plemenitom smislu te reči, jer nacionalizam nije sam po sebi negativan. Ali, nacionalizam, ako nemate demokratsku pratnju, postaje ogoljeni šovinizam. Taj radikalski manir i element strogog oca – psihološki i politički momenat su se upleli, koji su Vučića učinili svemočnim čovekom, u smislu da uradi sve ovo sa Kosovom, da ga preda na tacni, a da to ljudi ne primete i da misle da se još uvek za Kosovo bori“, zaključila je Sanda Rašković Ivić za N1.

Izvor: N1