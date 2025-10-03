Govoreći o protestima u Srbiji, Putin je ocenio da mlade treba pridobiti dijalogom, ali i upozorio da ih zapadne sile koriste za destabilizaciju zemlje. „Oni žele da srpski narod ponovo strada“, poručio je ruski predsednik

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su ruske obaveštajne službe potvrdile izveštaje da zapadne zemlje pokušavaju da izvedu obojenu revoluciju u Srbiji, upozoravajući da oni koji guraju omladinu na ulice žele novo stradanje srpskog naroda.

Putin je na sastanku Diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju rekao da se „slažem sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a obaveštajne službe to potvrđuju: neki zapadni centri pokušavaju da organizuju takvu obojenu revoluciju. U ovom slučaju, u Srbiji“.

Prema njegovim rečima, uvek postoje ljudi, a posebno mladi ljudi, koji se „ne orijentišu u potpunosti u realnim problemima, u predistoriji tih problema i svim mogućim posledicama do kojih mogu da dovedu nelegitimne forme smene vlasti“.

„Do čega je dovela obojena revolucija u Ukrajini svi dobro znaju. Obojena revolucija je, govoreći direktno, nezakonito, neustavno preuzimanje vlasti. Pravilo je da ne dovodi ni do čega dobrog. Uvek je bolje ostati u okvirima osnovnih zakona, u okvirima Ustava“, poručio je ruski predsednik.

Kako je naveo, uvek je najlakše uticati na mlade ljude.

„Mladi ljudi u Srbiji, čak i oni koji izlaze na ulice, su u suštini patriote, treba voditi dijalog s njima. Čini mi se da predsednik Vučić pokušava to da uradi, ali oni ne treba da zaborave da su pre svega patriote“, naveo je Putin.

Takođe je poručio da nikada ne treba da zaborave kroz kakva stradanja je prošao srpski narod, pre, tokom i nakon Prvog i Drugog svetskog rata.

„Oni koji guraju mlade na ulice, žele da srpski narod i dalje strada, iako javno o tome ne govore“, upozorio je ruski lider.

Ali to je, kako je zaključio, „unutrašnja stvar Srbije, a ne Rusije“, i naveo da sa predsednikom Vučićem ima „sasvim dobar odnos“.

„Srbija među državama svetske većine koje žele rešenje sukoba u Ukrajini“

Rusija je zahvalna svim državama „svetske većine“ koje se iskreno trude da pomognu u rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je Putin, navodeći da je među tim zemljama i Srbija.

Među zemljama koje je pobrojao kao deo „svetske većine“, ruski predsednik je izdvojio Srbiju, Mađarsku i Slovačku u Evropi, kao i zemlje BRIKS-a, Šangajske organizacije za saradnju, ruske saveznike u arapskom svetu, Iran i Severnu Koreju.

Putin je okrivio „svetsku manjinu“ za sukob u Ukrajini, prevashodno bivšu vlast u SAD i trenutnu vlast u Briselu, koja nastavlja da radi u interesu globalizma.

„Ukrajinci su za njih potrošna roba“, rekao je Putin i dodao da mu je žao ukrajinskog naroda.

Centralna tema 22. zasedanja kluba „Valdaj“ u Sočiju je „Policentrični svet: uputstvo za upotrebu“. Na skupu učestvuje 140 eksperata iz 42 zemlje.

Izvor: Tanjug