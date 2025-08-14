Nakon što je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u vazduh tokom sukoba ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, oglasili su se direktor VBA, lider naprednjaka Miloš Vučević i sam vojnik. Ipak, na ključno pitanje nema odgovora: zašto predsednika jedne političke partije obezbeđuje sedam pripadnika specijalne vojne jedinice

Nakon jučerašnjeg incidenta u Novom Sadu, u kome je tokom sukoba ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom gradu pripadnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin ispalio hitac u vazduh, obratili su se javnosti direktor Vojno-bezbednosne agencije general Đuro Jovanić, predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević, kao i pripadnik Vojske Srbije koji je pucao. Oni su pojašnjavali kako je navodno do tog incidenta došlo, ali sva trocija nisu odgovorila na najosnovije pitanje: zašto Vučevića čuva sedam pripadnika specijalne vojne jedinice?

Jovanić je izjavio da je tokom sinoćnjeg protesta u Novom Sadu došlo do napada na prapadnike Vojske Srbije.

„Palicama, bakljama i drugim sredstvima u Novom Sadu povređeno je sedam pripadnika Vojske, od čega četiri imaju teške povrede“, rekao je Jovanić, te da su „pripadnici Vojske Srbije grupi nepoznatih lica izdali upozorenje da su pripadnici Vojske ali napadači nisu hteli da odustanu“.

„Pripadnici Vojske pružili su pasivni otpor balističkom torbom“, kazao je direktor VBA, a onda je ovlašćeno službeno lice pucalo u vazduh. Postupak pripadnika VS bio je u skaldu sa propisima, kaže Jovanić.

Pucanjem u vazduh nije ugrožen život već sprečeno ugrožavanje života Vojske Srbije, istakao je on.

Vojska i druge nadležne službe u Srbiji izvršiće identifikaciju napadača.

Vučević: Mislim da su hteli sve da nas poubijaju

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da su pripadnici Vojske Srbije štitili njega u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu, a da je sa njim bio i njegov stariji sin Mihailo.

„Juče je bio pokušaj ubistva. Juče je bio pokušaj rušenja države. Oni su hteli da ubiju ljude, oni su hteli da zapale ljude, oni su hteli da linčuju ljude. Nema tu nikakve dileme, ovo nije bio nikakav miran mimohod aktivista, studenata, omladine veterana, bajkera… Ovo su bile organizovane huliganske, blokaderske, terorističke grupe, fašističke falange koje su htele da ubijaju policajce, vojnike i građane“, izjavio je Vučević na Pinku.

„Mislim da su hteli sve da nas poubijaju“, zaključio je predsednik SNS-a i savetnik Vučića.

Brkušanin: Moj život i život mojih kolega bio ugrožen

Zastavnika Vojske Srbije Vladimir Brkušanin izjavio je na konferenciji za medije održanoj uzgradi Generalštaba Vojske Srbije da je u jednom trenutku, kada mu je život postao ugrožen, izvadio pištolj i zapucao u vazduh, čime je uspeo da rastera „ekstremiste“, ne povredivši nikoga.

„Bio sam na redovnom zadatku obezbeđivanja lica. Tom prilikom napala nas je grupa od 100 ljudi, palicama, bakljama, kamenicama, topovskim udarima. Napad je bio silovit, pružili smo pasivan otpror. U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život i život mojih kolega ugrožen. Ispalio sam metak u vazduh i u tom trenutku su se napdači razbežali. Da to nisam uradio, posledice po mene i kolege bile bi daleko teže. Ovim poslom se bavim preko 20 godina i nisam imao prilike da vidim takav bes i mržnju prema ovlašćenim licima. To su znali, više puta smo ih upozoavali, ali za moju karijeru to nisam imao oprilike da vidim i vrlo sam iznenađen“, rekao je Brkušanin.

