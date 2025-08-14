Protesti širom Srbije

14.avgust 2025. M.L.J.

Pištolj i baklje, Andrej i Aleksandar

Protest „Probudi se“ držao je budnim pobunjene građane, ali i brojne pripadnike policije, maskirane batinaše, vrh Srpske napredne stranke i ceo Ćacilend

14.avgust 2025. Andrej Ivanji

Nova faza protesta: Šest zaključaka

U sredu uveče se na poziv studenata ponovo protestovalo širom Srbije. Naprednjaci su uzvratili. Povređeno je sedamdesetak ljudi. Jutro posle može da se izvuče šest zaključaka

Incidenti u Novom Sadu tokom protesta

13.avgust 2025. M.S.

Haos u Novom Sadu: SNS protiv građana

U Novom Sadu građani su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac