14.септембар 2025. S.Ć.

PMF: Policija je u Novom Sadu koristila nedozvoljeni gas

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je utvrdio da je policija 5. septembra u kampusu tamošnjeg univerziteta koristila protiv studenata, profesora i građana opasan gas CN, zbog čega traži istragu protiv odgovornih za upotrebu tog sredstva

14.септембар 2025. S.Ć.

Novi Sad: Dobro došla, slobodo

Šetnjom kroz grad, građani na protestu „Slobodo tu smo“ u Novom Sadu otišli su do kampusa univerziteta kako bi se sreli sa studentima. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti