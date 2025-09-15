Dan srpskog jedinstva Vučić obeležava sa carom Hirohitom gde promoviše Ekspo 2027 pa se vraća na „rekordnu“ vojnu paradu u Beograd. Šta se ovda proslavlja i za koga

Snimak je već postao internet mim. Novinar N1 u anketi pita građanina da li zna koji je danas praznik. „Praznik železničara?“, pita čovek. Ne, kaže reporter, nego Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave.

„Od kad?“, pita čovek. Od pre tri dana. „Baš interesantno, super“, kaže ironično gospodin.

Bilo je to 2020. godine kada je, usred pandemije, Srbija dobila novi praznik. I sa njome i Republika Srpska.

„Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku“, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić na svojoj omiljenoj mreži Instagramu.

„Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze.“

Ali, šta je najvažnije za srpsku budućnost? Ekspo, reklo bi se, s obzirom da predsednik Vučić praznik dočekuje u japanskoj Osaki gde se održava pravi, veliki Ekspo. Onde će biti najavljen i manji, specijalizovani Ekspo, mezimče srpskih vlasti koje će okupirati Beograd 2027. godine.

U Carskoj palati u Tokiju biće potom priređena audijencija kod cara Naruhita.

Gadžin han i drugi dan

Inače, 15. septembar se slavi u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. Taj praznik su zajednički uveli Vučić i Milorad Dodik.

U Srbiji je kao „centralna manifestacija“ stidljivo najavljena proslava u Gadžinom Hanu.

Ali, pošto je Vučić u Japanu, a praznici izgleda imaju klizni karakter, prava centralna manifestacija biće pompezno najavljena vojna parada „Snaga jedinstva“ zakazana za subotu (20. septembar) u Beogradu.

Kao kada je 2014. održavana poslednja ovoliko ispraćena vojna parada – tobož povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata i 70 godina od oslobođenja Beograda. No, datum je tada bio 16. oktobar jer je tada ruski predsednik Vladimir Putin našao šest i po sati da svrati do Beograda.

Ovog puta bi parada trebalo da bude brža, jača i bolja. Beograd danima nadleću vojni avioni i helikopteri, teška oklopna vozila i tenkovi spremaju se za defile i rovare novobeogradske bulevare.

Biće, navodno, deset hiljada vojnika što je Vučić najavio kao najveću paradu ikada. Ta parada, rekao je, nema nikakve veze sa dnevnim događajima u Srbiji.

„Ona je izraz naše želje da obeležimo nacionalni praznik i pokažemo koliko je vojska napredovala. Da ljudi vide u šta smo ulagali novac i koliko je Srbija snažnija nego juče. Da ljudi vide da mogu da se osećaju bezbedno“, izjavio je ranije predsednik.

Na kritike je odvratio da neki „anarholiberlani levičarski krugovi“ pokušavaju da sruše i vojske i sve institucije. „Prvo su napadali Srpsku pravoslavnu crkvu a sada žele i rušenje vojske“, rekao je on.

Šta se proslavlja?

Petar Bošković, vojni komentator i član predsedništva Stranke Srbija Centar (SRCE), rekao je ranije za „Vreme“ da usred „najteže situacije u zemlji od bombardovanja 1999. godine“ nije trenutak ni za kakvo vojno paradiranje.

Jer parada služi da se nešto proslavi, uveliča, da se nešto pokaže, a „mi niti imamo šta da slavimo, niti imamo razlog zbog čega paradiramo“. „Razlog srpskog jedinstva u trenutku kada je Srbija podeljenija nego ikada ranije je apsurdan“, dodaje Bošković.

Bošković je podsetio da je vojsku prethodnih godina napustilo oko 15.000 ljudi.

„Kada ne može da šalje vojsku u kopnenu zonu bezbednosti, on odlučuje da posle deset meseci ludila i tolikog broja prebijenih građana, napravi paradu sa mučenom vojskom koje mi više i nije toliko žao. To je takav utrošak sredstava i ljudi da je to abnormalno“, kaže Bošković.

U subotu će se pak videti koliko ljudi će privući vojna parada, da li će oni tamo biti dovoženi po komandi ili će možda biti i građana koji se protive vlastima, pa onda „nepoželjnih“ skandiranja i disciplinovanja naroda.

Nema sumnje da će paradni spektakl biti namenjen pre svega onima pred tzv. „malim ekranima“ koje treba zaseniti hinjenom snagom vojske. Vojska jeste tradicionalno na dobrom glasu kod Srba, pa sada deo toga treba da pređe na Vučića, koji sebe ionako zove vrhovnim komandantom, nakon što ankete pokazuju da mu je popularnost poljuljana.

Posle će ostati da se izračuna ceh i da se raspišu tenderi za asfaltiranje ulica koje inače nisu predviđene za gusenice tenkova. A zna se ko dobija tendere.