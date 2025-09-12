Viši sud u Novom Pazaru juče (11. septembar) je osudio ženu iz Sjenice na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva svekrve, što je prvi slučaj u Srbiji da je jedna žena osuđena na ovu kaznu

Četrdesetogodišnja žena je proglašena krivom za teško ubistvo, a u obrazloženju visine kazne predsednik Sudskog veća Radan Nišavić rekao je da je zločin izvršen na svirep i podmukao način.

Prema nalazima veštaka, okrivljena A. L. je svekrvi nanela 121 ubod nožem, od kojih je 50 bilo u glavu i vrat. Zločin je izvršila koristeći informacije svoje maloletne ćerke da bi bila sigurna da će joj svekrva biti sama u kući kada je napadne.

To je navedeno i u optužnici koju je zastupao Viši tužilac Adnan Baćićanin koji je u završnoj reči tražio da se okrivljena kazni doživotnim zatvorom. Zločin je izvršen 28. maja prošle godine, a okrivljena je potom peške otišla do Sjenice, a zatim, koristeći dva taksija, do Zlatibora i Užica, gde je uhapšena.

Kako je reč o prvostepenoj presudi, branilac okrivljene ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu, tako da presuda nije pravosnažna.

Prva maksimalna kazna zatvora – slučaj Ninoslava Jovanovića

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao „Malčanski berberin“, osuđen je 5. januara 2021. godine, na doživotnu kaznu zatvora zbog otmice i zlostavljanja dvanaestogodišnje devojčice.

Za otmicu devojčice dobio je 11 godina zatvora, dok je za silovanje osuđen na doživotnu robiju, pa mu je kao jedinstvena kazna izrečen doživotni zatvor. Ovo je bio prvi put da je u Srbiji izrečena kazna doživotnog zatvora, koja se primenjuje od 1. decembra 2019. godine.

Kako je došlo do doživotne kazne

Predstavnici Fondacije Tijana Jurić podneli su u novembru 2017. godine Narodnoj skupštini inicijativu da se promeni Krivični zakonik i uvede strože kažnjavanje silovatelja i pedofila. Godinu dana kasnije, krajem decembra 2018, Ministarstvo pravde je oformilo radnu grupu koja je radila na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Konačno, na sajtu Ministarstva 22. aprila 2019. je objavljen predlog da se kazna doživotnog zatvora uvede kao zamena za sva dosad najstrože kažnjavana krivična dela – i do maksimalnih 40 godina.

Vlada Srbije usvojila je početkom maja 2019. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji podrazumeva uvođenje kazne doživotnog zatvora.

Krivični zakonik je izmenjen 1. decembra te godine.

Prethodna maksimalna kazna bila je 40 godina zatvora i uvedena je 2002. godine. Tom izmenom ukinuta je smrtna kazna, koja je izricana u retkim slučajevima. Mediji prenose da su od 1991. do 2002. srpski sudovi izrekli 19 smrtnih kazni, a da nijedna od njih nije izvršena.