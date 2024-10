Završen je protest prosvetnih radnika koji je danas počeo ispred Skupštine Srbije. Prosvetari traže da se početna zarada nastavnika osnovnih i srednjih škola izjednači sa republičkim prosekom i da se svima u prosveti plate jednako uvećaju.

Valentina Ilić iz Sindikata obrazovanja Srbije pozvala je sve tetkice, domare, direktore, sekretare, psihologe i pedagoge da podrže protest.

„Tražimo svoja prava koja nam garantuje Zakon o radu. Mi smo solidarni, ima nas više na ovom platou nego što oni mogu da nas prebroje. Podelili su nas preko predškolskih ustanova, studentskih domova, preko različitih zarada… Uvodi se privatno obrazovanje! Postavljam pitanje – zašto nas delite ako nas deca u školama ne dele?“, pitala Valentina Ilić.

„Prevarili ste nas”

Mirijana Gašić, portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da su ih prevarili jer su im letos obećavali veće plate.

„Kažu da radimo manje. Ko radi manje? Dok su se drugi radovali Olimpjjadi i pratili je, naši učenici iz gimnazija osvajali su medalje. Kažite nam, ko je tu decu pripremao i naučio ih znanju? Da li su se ugledali na rečnik onih koji nas predstavljaju u Skupštini? Ko radi subotama i nedeljama kada pripremamo decu za takmičenja? Opet su nas prevarili“, kaže Mirijana Gašić.

Nastava normalno održana u 48,32 odsto škola

Ministarstvo prosvete saopštilo je da je danas u 23,39 odsto škola u Srbiji u potpunosti obustavljena nastava dok je delimični štrajk sproveden u 28,29 odsto obrazovnih ustanova.

Nastava je normalno održana u 48,32 odsto škola.

Prosvetari su ispred vrata zgrade Vlade Srbije ostavili poruke, a na njima piše: „Nema svako love da kupi diplome“, „Crna Slavice“, „Dajte za plate, a ne za lažne doktorate“.

Mali: Zahtevi su već ispunjeni

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je u sredu, 2. oktobra, povodom štrajka prosvetnih radnika, da štrajk nije rešenje, jer zbog njega ispaštaju samo đaci.

Rekao je i da je on za razgovore, kao i to da je Vlada Srbije najveće zahteve prosvetnih radnika već ispunila.

Međutim, prosvetari tvrde drugačije.

Vučević: Povećanje neće biti veće od 12 odsto

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata su u utorak u Vladi razgovarali sa premijerom Milošem Vučevićem koji im je ponovio da povećanje neće biti veće od 12 odsto, a zbog protesta je zatvoren veliki broj škola i vrtića.

Glavni zahtev četiri reprezentativna sindikata je da se početna plata nastavnika, koja sada iznosi 740 evra izjednači sa prosečnom platom u Srbiji koja je 818 evra.

Nakon govora predstavnika sindikata predviđena je protestna šetnja do Vlade Srbije, gde će prosvetari pokušati da ponovo razgovaraju sa nadležnima.

Vlada Srbije je ranije najavila da će zaposlenima u prosveti od 1. januara 2025. zarade biti uvećane za 12 odsto, dok bi povećanje plata za nenastavno osoblje iznosilo osam odsto, ali je ta ponuda za prosvetne radnike neprihvatljiva.

Sindikalci podsećaju da je Vlada Srbije potpisala protokol kojim se obavezuje da će plate zaposlenih u prosveti izjednačiti sa prosečnim i da su ih vlasti godinu dana kasnije obavestili da dele zaposlene u prosveti na nastavno i ostalo osoblje.

Foto: Fonet / Marko Dragoslavić Ministarka prosvete Srbije Slavića Đukić Dejanović izjavila je da je 12 odsto maksimalno moguće povećanje za plate prosvetara u januaru iduće godine

Prosvetari ističu da ne žele da postoji podela na one koji bi trebalo da dobiju 12 odsto povećanja i one koji bi trebalo da dobiju osam odsto povećanja plate, jer se time stvara nerealna podela na one koji su vredni i one koji su manje vredni. Oni naglašavaju da su svi zaposleni u obrazovanju vredni, od domara i tetkica do stručnog saradnika, nastavnika i šefa računovodstva.

Ministarka prosvete Srbije Slavića Đukić Dejanović izjavila je 1. oktobra, uoči sastanka sa sindikatima prosvetnih radnika, da je 12 odsto maksimalno moguće povećanje za plate prosvetara u januaru iduće godine.

Ona je rekla da je stav Vlade da materijalni status prosvetnih radnika treba da se povećava „iz godine u godinu, iz perioda u period“.

„Mi smo došli do odnosa da je početna plata u prosveti 94 odsto prosečne plate na nivou Srbije. Očekuje se da se izjednače te dve sume i to je jedan od naših ciljeva za 2025. godinu. U ovom momentu nema finansijskih mogućnosti da to bude više od ovog“, rekla je Dukić Dejanović.