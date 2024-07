Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Valjevu odredio je pritvor do 30 dana trojici inženjera „Krušika“ koji su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično delo špijunaže, javlja portal Kolubarske.

Sud je, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, odredio pritvor trojici bivših i sadašnjih inženjera „Krušika” M. O. (37), D. L. (64) i D. M. (63) iz Valjeva, koji su uhapšeni 23. jula u akciji Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Valjevu.

Oni su, kako je saopšteno, osumnjičeni da su neovlašćeno iznosili poverljivu poslovno-tehničku dokumentaciju iz kompanije „Krušik“ i ustupali je inostranoj organizaciji, a na štetu bezbednosnih, odbrambenih, vojnih i drugih interesa, uz slabljenje moći Republike Srbije.

Lov na špijune

Podsetimo, „Vreme“ je pisalo da Akciju su izveli BIA, VBA i MUP, u čijem saopštenju, međutim, nema detalja koje su imale „Večernje novosti“, koje su prve objavile ovu vest i u čijem je tekstu tačno popisano šta je sve zaplenjeno kod uhapšenih inženjera, kao i to da su ugrozili odbrambeni i bezbednosni sistem zemlje.

Šta je pronađeno kod „špijuna“?

Navedeno je da je kod jednog od njih pronađen ugovor o angažovanju postignut sa makedonskom firmom „ATS Group“ koja proizvodi naoružanje i vojnu opremu , a drugi je, navodno, priznao saradnju sa tom kompaniijom.

„Eksperti“ iz „Novosti“ (ili neko iz neke od službi bezbednosti ko im je to dostavio) su objavili i da su kod trećeg u stanu pronađena dokumenta iz „Krušika“ o takozvanim malodimnim barutima, koja nose oznaku „službena tajna – poverljivo“, što, naravno, nije čudno zbog prirode posla koji je radio, a sad je na istrazi da dokaže da je on to prodao Makedoncima.

