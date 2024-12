Dejanu Bagariću, aktivisti organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV), određen je pritvor do 30 dana. Terete ga da je počinio za „bezobzirnu krađu” i „napad na službeno lice”

Aktivista organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) Dejan Bagarić, koji je uhapšen u utorak tokom protesta ispred Skupštine Novog Sada, nalazi se u pritvoru na Klisi.

Priveden je nakon što je oduzeo, pa vratio telefon novinarki Informera koja je snimala uplakanu devojku studenta Branka Rodića koji je prebijen pa uhapšen, piše portal 021.rs.

Bagarić se tereti za “bezobzirnu krađu” i “napad na službeno lice”, pa mu je određen pritvor do 30 dana.

U utorak, dok je u Skupštini Novog Sada trajala vanredna sednica na kojoj se raspravljalo o razrešenju gradonačelnika Milana Đurića, ispred zgrade se okupilo više desetina građana.

Tokom protesta je u više navrata došlo je do guranja sa policijom, a nakon toga je privedeno petoro demonstranata.

Rodić prepoznao čoveka koji ga je tukao

Osim Bagarića, priveden je i Branko Rodić koji je i pretučen. On je nakon saslušanja i puštanja iz policiji rekao novinarima da mu se „ništa ne stavlja na teret“ i dodao da zna ko je bio jedan od napadača.

„Da, on me je napao. Uhvatio me je za kosu i jaknu i spuštao mi lice na dole“, rekao je Rodić pošto su mu aktivisti pokazali snimak na telefonu.

On je rekao i da su policajci u stanici bili vrlo korektni i da mu je tu ukazana i lekarska pomoć.

Rodić je naveo da su, nakon što je proguran kroz kordon policajaca na ulazu u Skupštinu Novog Sada, na njega nasrnula, kako sumnja, dva pripadnika skupštinskog obezbeđenja, da su ga oborili na zemlju i da ga je jedan od njih pesnicama i kolenima udarao u lice.

„Mislim i da su sve osobe, koje su bile u tom trenutku unutra, trebale da budu ispitane i da je trebalo da se utvrdi ko je tamo sve bio. Jer se očigledno neko namestio iza kordona policije, da ako neko prođe da ga grabi, da spuštaju ljudima glavu, stavljaju kapuljače, i da se ne vidi koliko penale. Ja sam srećom prošao sa nekoliko pesnica i par kolena. Ovi koji su mene tukli, jedan je bio u sakou, drugi sa majicom i samo su nastavili da se smeju i niko nije reagovao na njih“, ispričao je Rodić.

Predstavnici opozicije su posle sednice Skupštine otišli ispred Policijske stanice Stari grad, tražeći puštanje mladića privedenih tokom protesta ispred Skupštine grada. Nakon nekoliko sati u stanici, četvorica privedenih pušteni su na slobodu, dok se tamo i dalje nalazio Bagarić.