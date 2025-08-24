Grafiti i murali koji su godinama stajali na zidovima u Severnoj Mitrovici i Zvečanu uklonjeni su jutros u akciji koju su organizovale lokalne opštine, uz asistenciju policije
Grafiti i murali koji su godinama stajali na zidovima pojedinih zgrada u Severnoj Mitrovici i Zvečanu, nestali su ovog jutra. Akciju prefarbavanja realizovala su opštinska rukovodstva, uz asistenciju policije, potvrđeno je za KoSSev.
U centru grada, kod Kružnog toka ovog jutra prefarbani su murali posvećeni patrijarhu Pavlu i mitropolitu Amfilohiju.
Na istoj zgradi, samo na drugom zidu, prekrečeni su i grafiti sa porukama „Jer odavde nema nazad, Kosovska Mitrovica“, kao i grafit posvećen borcima sa Košara.
Foto: KoSSevPrekrečeni mural u Severnoj Mitrovici
Ovog jutra prefarbani su i pojedini grafiti u Zvečanu.
Zubinpotok.info piše da su uklonjeni i grafiti i murali „Kosovo je Srbija“, „Ratko Mladić – srpski heroj“, „Kad se vojska na Kosovo vrati“…
Foto: KoSSevPrekrečeni mural
Iz Kosovske policije regiona Sever potvrdili su za KoSSev da su akciju prefarbavanja grafita i murala organizovale opštine Severna Mitrovica i Zvečan. Sa druge strane, rečeno nam je da su službenici policije asistirali angažovanim radnicima.
