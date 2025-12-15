Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. A deo posla je, naslućuje se, Ćacilend.

Kriminal i vlast

14.decembar 2025. Nemanja Rujević

Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Ekstremni desničar Pavle Bihali u jednom tajno snimanom razgovoru kaže da radi kao dragstor „šta mu se kaže“ jer je „ucenjen“ i inače će ići na „robiju“. Bihali za „Vreme“ sada priča o tom snimku i tome šta je navodno radio 15. marta tokom velikog protesta

Protesti u Srbiji

13.decembar 2025. K. S.

Gde se danas održavaju protesti?

Od napada na tužiteljku do političkog nasilja i godišnjice blokade jednog univerziteta - gde se i zbog čega sve u subotu održavaju protesti