Povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bi, u slučaju podizanja optužnice vezane za Generalštab, pomilovao sve optužene, oglasili su se studenti Pravnog fakulteta u blokadi, upozoravajući da se institut pomilovanja zloupotrebljava kao politička poruka lojalnosti i nekažnjivosti

„Pomilovanje služi ekstremnim slučajevima, kada je odluka pravosuđa očigledno nepravedna, a ne tome da političari spašavaju svoje sluge od zakona„, poručeno je na Iks nalogu Pravni u blokadi, povodom izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će, ako bude podignuta optužnica u vezi Generalštaba, pomilovati sve navodne učesnike malverzacija.

„To je poruka slugama – budite lojalni i bićete nedodirljivi, a tužilaštvu – uzalud se trudite“, naveli su studenti.

❗️Председник Републике је пре два дана обећао помиловање свима који буду оптужени у случају „Генералштаб“. ❗️

Ово је порука слугама – будите лојални и бићете недодирљиви, а тужилаштву – ваш рад ће бити обесмишљен. Бесрамник који мрзи свој народ. — Правни у блокади (@blokadapravni) December 14, 2025

Dodaje se da Ustav mogućnost davanja pomilovanja šefu države daje imajući u vidu staloženu ličnost sa velikim demokratskim legitimitetom, a ne besramnika koji prezire sopstveni narod i kulturu.

„Besramno je davati sebi za pravo da zločin nad srpskom istorijom i kulturom opravdavate tako što ćete simbol našeg stradanja i remek-delo proslavljenog arhitekte nazvati ‘najružnijim objektom u Srbiji’. Da li ćemo tako sutra da srušimo Ćele kulu, jer je nekompetentnom političaru ružna? Ionako su je izgradili Turci“, poručili su studenti Vučiću.

„Onaj koji ne pokušava da sakrije da će njegovi ljudi biti abolirani od odgovornosti za nešto za šta bi običan građanin bio uredno kažnjen priznaje da ovde demokratska pravna država više formalno ni ne postoji“, naveli su studenti.

Izvor: FoNet

