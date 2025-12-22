Na klupu Crvene zvezde vraća se Dejan Stanković. Igračka karijera mu je impozantna, ali se sumnja da je kao neimar legalizovao i neizgrađene zgrade, dok su sa njegovih gradilišta nasilnici bacali topovske udare na građane u protestu

Naredne dve i po godine Dejan Stanković provešće na klupi fudbalskog tima Crvene zvezde. Ovo je treći put da se Stanković vraća u tim. Njegov prethodni povratak je bio sličan ovom jer je 21. decembra 2019. godine postao šef stručnog štaba Crvene zvezde, nasledivši upravo Vladana Milojevića, kojega je i ovog puta zamenio.

Veliki igrač

Njegov igrački doprinos je veliki. Sa Zvezdom je osvojio prvenstvo Jugoslavije, kao i Kup Jugoslavije tri sezone zaredom, u dresu Lacija je osvojio Kup Italije, dva Superkupa Italije, Kup pobednika kupova i Uefa superkup sezone. Najviše uspeha je ostvario u dresu Intera osvojivši pet prvenstava Italije, četiri Kupa i Superkupa Italije, Ligu šampiona, kao i Svetsko prvenstvo za klubove 2010. godine.

Imao je 103 reprezentativna nastupa uz 15 datih golova, a igrao je i u periodu Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, kao i za Srbiju.

Stanković je proveo i 130 utakmica na klupi crveno-belih, ali nije uspeo da odvede Zvezdu u Ligu šampiona, iako je njegovom prethodniku Vladanu Milojeviću to uspelo tri puta za pet godina. Kao glavni trener predvodio je i ekipe Sampdorije, Ferencvaroša i Spartaka iz Moskve. Osvojio je šampionat Mađarske sa Ferencvarošem u sezoni 2023/24.

Stanković je 2021. diplomirao na menadžer u sportu na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu.

Biznisi

Pasija Dejana Stankovića su i nekretnine i ulaganje u građevinske projekte, mahom u Beogradu i to na najunosnijim lokacijama. Ima firme Stefial, Maison Royal, Ninar i ROD Investment.

BIRN je pisao kako je Nemanja Stajić, koji je bio sekretar u Sekretarijatu za poslove ozakonjenja objekata u Beogradu i kasnije je postao funkcioner SNS, ozakonio nekoliko objekata koji su kasnije povezani sa objektima Stankovićeve firme — i to na način koji se poklapa sa interesima investitora.

Stajić je u februaru 2025. uhapšen zbog sumnje da je odobrio ozakonjenje niza nelegalno izgrađenih objekata u zamenu za novac. Istraga protiv Stajića pokrenuta je još 2022. godine, ali hapšenje se desilo tek nakon najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će početi žestoka borba protiv korupcije. Ova akcija je državi bila potrebna u pokušaju da suzbiju studentske proteste, ali se pokazala prilično neuspešnom.

BIRN je pisao da je Stanković nezakonito je legalizovao hiljade kvadrata na Vračaru. Tužilaštvo je formiralo predmet o divljoj gradnji, ali se postupak nije pokrenuo. BIRN je otkrio da je Stankovićeva firma Stefial legalizovala zgradu u centru Beograda pre nego što je i izgradila, što je svojevrstan fenomen u divljoj gradnji u prestonici.

Do sada nije bilo javnih presuda protiv Stankovića lično u tim slučajevima.

Topovski udari sa trenerove zgrade 15. marta

Stankovićevo ime pojavilo se u istraživanju „Vremena“ i rekostrukciji događaja od 15. marta 2025, za kada se sumnja da je upotrebljeno zvučno oružje nad ljudima tokom velikog protesta i minuta ćutnje. Tren pošto se Ulicom kralja Milana prolomio strašan huk, grupa mladića je na građane bacala petarde i topovske udare sa gradilišta „King’s Circle Residences“, smeštenog između Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Slavije, na uglu Kralja Milana i Svetozara Markovića.

Gradilište sa kojeg su bacana pirotehnička sredstva zapravo je nedovršeni kompleks „King’s Circle Residences“ čiji je investitor firma u većinskom vlasništvu Dejana Stankovića „Maison Royal“.

Čitav kompleks potpuno je okružen panelima visokim najmanje dva metra, a na gradilište je bilo lako ući jedino iz Ulice Svetozara Markovića, gde su postavljene i nadzorne kamere. Na pitanje redakcije, ko su ljudi koji su 15. marta ulazili na gradilište, peli se na više spratove nedovšene zgrade i odatle bacali pirotehnička sredstva na građane, odgovor nikada nije stigao.

Čuje se sa Vučićem – bez sugestija

Stanković je u dobrim odnosima sa predsednikom Srbije, a svojevremeno mu je poklonio i fudbalski dres. O Aleksandr Vučiću je komentarisao:

„On je veliki zvezdaš, ali ne pita me ništa niti sugeriše. Jedan lep poziv uputio je posle Genta, posle pobede. Pozdravio je momke, čestitao jer smo uradili veliku stvar, kako za Zvezdu tako i za srpski fudbal i celu zemlju. To je bila njegova velika čestitka“, rekao je Stanković u prošlom trenerskom mandatu u Zvezdi.

