Zbog podrške studentima Jovan Nenadić, vlasnik cvećare na Konjarniku, mesecima se suočava sa problemima, a sada mu je drugi put u deset dana radnja zapaljena

Po istom scenariju kao pre 10 dana, cvećara Imela na Konjarniku u Beogradu zapaljena je i u noći između četvrtka i petka (28. i 29. avgust).

„Identičan scenario, samo drugi lik. Da nisu došli vatrogasci, verovatno bi bio totalni haos”, govori za „Vreme” u petak ujutru, nekoliko sati pošto mu je drugi put zapaljena cvećara, Jovan Nenadić, vlasnik ove prodavnice cveća.

Kako se vidi na snimku sa nadzorne kamere, pojašnjava sagovornik „Vremena”, nepoznati muškarac s maskom prišao je cvećari, razbio staklo, sipao benzin i zapalio lokal.

„Bukvalno identično, isto kao prošli put.”

Cvećara je zapaljena u 3.34, što je, priča Nenadić, pet minuta ranije nego u noći između 18. i 19. avgusta.

Na lice mesta izašli su vatrogasci, policija, inspektori, forenzičari, dodaje.

„Neko je to video i prijavio požar, a onda su došle sve ekipe”, govori kratko Nenadić.

Foto: Jovan Nenadić Cvećara je zapaljena drugi put u 10 dana

„Nema povlačenja”

Ovaj biznis postao je meta napada, kako tvrdi Nenadić – zbog podrške studentima.

„U poslednja dva meseca, inspekcija nam je bila sigurno jedno pet ili šest puta. Dobijali smo i pretnje, a komšije su ovde organizovale protest pod nazivom ‘Ne podležemo pritisku’ upravo zbog toga. Ipak, nas te pretnje nisu zastrašile”, rekao je posle prvog požara Nenadić, koji učestvuje u aktivnostima zbora Konjarnika i čest je na protestima.

Sada kaže da nema odustajanja.

„Nema povlačenja. Nema odustajanja. Idemo do kraja, god taj kraj već bio”, govori Nenadić.

Sada su vatrogasci spasili cvećaru Imela na Konjarniku, koja je ovaj put uspesno zapaljena.

Idemo dalje, nema nazad❗️ pic.twitter.com/IVUYQkpOJD — Voja Ostojic (@vojislavostojic) August 29, 2025

Kolika je šteta?

U prethodnom napadu oštećene su police koje su stajale kod prozora i sve što je bilo na te tri police od biljaka i cveća.

Pošto su u međuvremenu popunjavali odštetni list i sabirali gubitke, od prethodnog paljenja do noćašćeg, cvećara nije radila, te nisu nabavljali nove biljke.

„Srećom, nismo radili ovih dana, nismo nabavljali robu, pa nije toliko strašno”, govori vlasnik cvećare, dodajući da bi, da nisu došli vatrogasci, „verovatno nastao totalni haos”.

Nenadić kaže da od prethodnog požara još nisu dobili zvanične informacije o šteti i postupku, na osnovu uviđaja koji su izvršili nadležni.

Foto: Jovan Nenadić Cvećara Imela na Konjarniku posle paljenja

Razbijanje lokala sve češće

Demoliranje lokala građana koji aktivno podržavaju proteste i studentske zahteve postaje sve češća pojava. Tako je nedavno grupa maskiranih muškaraca demolirala lokal „Skver“ u Mesnoj zajednici Brđani u Valjevu. Vlasnik lokala Saša Živanović rekao je za N1 da su napadači pretukli i radnicu koja je u Ugrentnom centru, a da je čoveku koji je bio sa njim uništen automobil. On kao motiv za uništavanje njegovog lokala vidi podršku studentima.

U Valjevu je nedavno demoliran i lokal „Romana“ u Hajduk Veljkovoj ulici, u kojoj se veče pre toga održao protest. Dok su nepoznati muškarci razbijali izlog, bio je prisutan i trinaestogodišnji sin vlasnika.

I krajem jula je u Valjevu razbijen još jedan kafić – „Korner”. Vlasnik kafića ispričao je reporteru televizije Nova da je nešto posle tri sata iza ponoći čuo buku u kući, koja se nalazi iznad lokala. Sišao je sa sprata i tada su mu dva momka rekla da su videli maskirane napadače koji su nosili nešto „nalik na sekire“ i da su razlupali stakla na lokalu. Kako je vlasnik rekao, za 40 godina, koliko radi, nikada nije imao nikakve probleme, te smatra da je razlog za ovo uništavanje lokala taj što podržava studente. Rekao je i da „mora da podržava studente, jer su oni mladost Srbije”.

Pored ugostiteljskih objekata, u Valjevu se na meti našla i radionica Jovice Jeremića, u koju su upala maskirana lica. Jeremić je za N1 rekao da je zadobio više udaraca svuda po telu, ali da je teže povređen njegov poznanik, koji je u trenutku napada bio sa njim u radionici, a koji je nakon pregleda u Opštoj bolnici u Valjevu prebačen na dalje lečenje u Beograd.

Dan pre ovog napada, na protestu u Valjevu je povrede zadobila i Jeremićeva ćerka, članica studentskog tima prve pomoći, koju je udarala policija.