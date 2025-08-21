Nepoznati muškarac pokušao je da zapali cvećaru „Imela” u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Vlasnik Jovan Nenadić tvrdi da je meta napada jer učestvuje u protestima i pruža podršku studentima

U noći između 18. i 19. avgusta, nepoznati muškarac pokušao je da zapali cvećaru Imela u Ustaničkoj ulici u Beogradu. Veća šteta je izbegnuta tek pukom srećom, a vlasnik ove cvećare, Jovan Nenadić, kaže da zbog podrške studentima i učestvovanja u protestima već neko vreme trpi pritiske. Ovo je, međutim, najradikalniji od svih, piše Dunja Marić na portalu Nova ekonomija.

Kako se vidi na snimku sa nadzorne kamere, nepoznati muškarac prišao je cvećari, razbio staklo na izlogu i pokušao da zapali lokal.

„Oko pola četiri ujutru se ovde pojavio dečko, bio je sam. Sišao je niz stepenice, prišao lokalu skroz opušteno. Onda je izvadio čekić, napravio rupu u izlogu i iz staklene flaše prosuo u lokal nešto, pretpostavljamo benzin”, priča Nenadić.

Na kraju je muškarac sa kačketom i kapuljačom u lokal ubacio i baklju, a na snimku se vidi požar koji je buknuo. Nakon toga je muškarac otišao sa lica mesta.

Ipak, pukom srećom je izbegnuta veća materijalna šteta.

„Srećom, nije izgorelo sve. Oštećene su police koje su stajale kod prozora, sve što je bilo na te tri police od biljaka i cveća”, priča vlasnik cvećare.

Ujutru je pozvana policija, koja je izašla na uviđaj. Ubrzo nakon toga, stigao je i forenzički tim, a potom i inspektori.

Ovo jeste najradikalniji vid pritiska koji vlasnik cvećare i njegova porodica trpe – ali nije jedini.

„U poslednja dva meseca, inspekcija nam je bila sigurno jedno pet ili šest puta. Dobijali smo i pretnje, a komšije su ovde organizovale protest pod nazivom ‘Ne podležemo pritisku’ upravo zbog toga. Ipak, nas te pretnje nisu zastrašile”, zaključuje Nenadić, koji je učestvuje u aktivnostima zbora Konjarnika i čest je na protestima.

Inače, zbor Konjarnika organizovao je akciju „Kupite cvet”, u kojoj su pozvali građane da, u znak podrške, kupe makar cvet u cvećari Imela. Građani iz ovog kraja Beograda odazvali su se ovoj akciji.

Razbijanje lokala sve češće

Demoliranje lokala građana koji aktivno podržavaju proteste i studentske zahteve postaje sve češća pojava. Tako je prošlog petka grupa maskiranih muškaraca demolirala lokal „Skver“ u Mesnoj zajednici Brđani u Valjevu. Vlasnik lokala Saša Živanović rekao je za N1 da su napadači pretukli i radnicu koja je u Ugrentnom centru, a da je čoveku koji je bio sa njim uništen automobil. On kao motiv za uništavanje njegovog lokala vidi podršku studentima.

U Valjevu je prethodnih dana demoliran i lokal „Romana“ u Hajduk Veljkovoj ulici, u kojoj se veče pre toga održao protest. Dok su nepoznati muškarci razbijali izlog, bio je prisutan i trinaestogodišnji sin vlasnika.

I krajem jula je u Valjevu razbijen još jedan kafić – „Korner”. Vlasnik kafića ispričao je reporteru televizije Nova da je nešto posle tri sata iza ponoći čuo buku u svojoj kući, koja se nalazi iznad lokala. Sišao je sa sprata i tada su mu dva momka rekla da su videli maskirane napadače koji su nosili nešto „nalik na sekire“ i da su razlupali stakla na lokalu. Kako je vlasnik rekao, za 40 godina, koliko radi, nikada nije imao nikakve probleme, te smatra da je razlog za ovo uništavanje lokala taj što podržava studente. Rekao je i da “mora da podržava studente, jer su oni mladost Srbije”.

Pored ugostiteljskih objekata, u Valjevu se na meti našla i radionica Jovice Jeremića, u koju su u petak uveče upala maskirana lica. Jeremić je za N1 rekao da je zadobio više udaraca svuda po telu, ali da je teže povredjen njegov poznanik lkoji je u trenutku napada bio sa njim u radionici, a koji je nakon pregleda u Opštoj bolnici u Valjevu prebačen na dalje lečenje u Beograd.

Dan pre ovog napada, na protestu u Valjevu je povrede zadobila i Jeremićeva ćerka, članica studentskog tima prve pomoći, koju je udarala policija.