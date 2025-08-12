Vanredna situacija
Veliki požar u Kostolu kod Kladova: Tri helikoptera i 50 vatrogasaca na terenu
U naselju Kostol u opštini Kladovo izbio je veliki požar, u čijem gašenju učestvuju tri helikoptera
Oko 1.000 poljskih navijača doputovalo je u Beograd za utakmicu sa Crvenom zvezdom, a grupa njih je danas polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila. Policija je brzo intervenisala
Grupa poljskih navijača, koja je doputovala u Srbiju da bodri Leh na meču protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona, polomila je danas nekoliko izloga u centru Beograda, prenele su Novosti.
U grupi poljskih navijača nalaze se pristalice Leha, Krakovije i LKS Lođa.
Beogradski mediji navode da je jedna grupa poljskih navijača polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila, a brzo je intervenisala policija, koja je počela da privodi izgrednike.
LPH🇵🇱 en Belgrado.
Crvena Zvezda – Lech Poznań
12/08/25. https://t.co/RJoqdU3o3J pic.twitter.com/TjUO60U7MN
— Calle ℌ Grada (@CalleYGrada) August 12, 2025
Beogradski mediji su preneli da se u prestonici Srbije trenutno nalazi oko 1.000 poljskih navijača.
Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha biće odigrana večeras od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu. U prvom meču, koji je odigran prošle nedelje u Poljskoj, bilo je 3:1 za šampiona Srbije.
Na Trgu Nikole Pašića postavljene su betonske barijere, dok radovi na kolovozu i najavljeni kružni tok dodatno ograničavaju pristup. Iako je rekonstrukcija trga završena prošle godine, prostor ostaje delimično neupotrebljiv zbog šatorskog naselja koje i dalje stoji ispred Skupštine
Sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtev odbrane Milorada Dodika da mu se jednogodišnja zatvorska kazna zameni novčanom, nakon što je Apelaciono veće potvrdilo presudu i zabranu političkog delovanja od šest godina
Nakon što je Osnovni sud u Novom Pazaru ukinuo pritvor poslednjoj dvojici privedenih demonstranata, studenti i građani okončali su blokadu pravosudnih institucija, započetu jutros oko sedam časova. U sukobu s policijom, koji je izbio na samom početku blokade, povređena su dva akademca
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu protestuje se dugoročno. Zborovi i studenti istrajavaju pa su za naredne dane objavili kalendar protesta, kako bi građani znali ako žele da se priključe
