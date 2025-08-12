Oko 1.000 poljskih navijača doputovalo je u Beograd za utakmicu sa Crvenom zvezdom, a grupa njih je danas polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila. Policija je brzo intervenisala

Grupa poljskih navijača, koja je doputovala u Srbiju da bodri Leh na meču protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za fudbalsku Ligu šampiona, polomila je danas nekoliko izloga u centru Beograda, prenele su Novosti.

U grupi poljskih navijača nalaze se pristalice Leha, Krakovije i LKS Lođa.

Beogradski mediji navode da je jedna grupa poljskih navijača polomila nekoliko izloga u Ulici kneza Mihaila, a brzo je intervenisala policija, koja je počela da privodi izgrednike.

Beogradski mediji su preneli da se u prestonici Srbije trenutno nalazi oko 1.000 poljskih navijača.

Revanš utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Leha biće odigrana večeras od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu. U prvom meču, koji je odigran prošle nedelje u Poljskoj, bilo je 3:1 za šampiona Srbije.