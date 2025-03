U pratnji studenata poljoprivrednici širom Srbije dolaze na veliki protest koji je najavljen u Beogradu u subotu 15. marta. U međuvremenu pojavila se informacija da navodno Andrej Vučić vrbuje poljoprivrednike da traktorima blokiraju prilaze Beogradu.

Pojavila se i informacija da je u IMT-u parkirano već oko 70 traktora poljoprivrednika bliskih vladajućoj partiji.

Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije za „Vreme“ kaže da su njima poljoprivrednici počeli da javljaju da se tovare na kamione neki traktori i da su oni to onda ispratili.

„Prvo su bili na Altini u Zemunu, a sada su u nekim starim halama IMT-a i, mi za to znamo“, kaže Slankamenac.

„Koji je naš komentar na to? Pa ne znamo. Za šta služe traktori bez vozača i koja je njihova uloga? Oni nama ne predstavljaju problem. Poljoprivrednici su već krenuli iz Rače i Mačkve u pratnji studenata. Mi krećemo ovih dana – sutra ujutru jedna grupa, druga grupa u petak ujutru. Tako da mi dalje idemo kako smo išli i do sada, u pratnji studenata“.

Traktori dolaze iz svih pravaca

Slankamenac objašnjava da iz Novog Sada idu prema Pazovi starim putem za Beorgad, te da će tamo noćiti. A da na spavanju imaju već blizu 2000 ljudi koji traže smeštaj.

Što se tiče broja traktora koji će krenuti iz Novog Sada, sagovornik „Vremena“ navodi da je to najmanje oko 50 traktora, a da će se dalje priključiti iz Pazove, Kuzmina, Krčedina i tako dalje.

„Tako da ne znamo koji će tačno broj traktora iz ovog pravca ići. Dodatno, ići će iz Banata, treba da dođu i oni koji neće spavati sa nama u Pazovi. Tako da za nas taj broj od 70 traktora (u IMT-u) baš i nije neki“, kaže Slankamenac.

Slika VS. realnost

Nedavno su u Bogatiću poljoprivrednici išli na sajam gde su želeli da pokažu čime oni zaista obrađuju zemlju. Na sajmu su predstavljene najsavremenije mašine za obradu zemlje.

Slankamenac kaže da je to u stvari pokazalo da je realnost jedna, a nešto što se prikazuje na televiziji na nekim poljoprvrednim emisijama je nešto sasvim drugo.

„Ne znam u kom procentu, ali verujem da je jednocifren procenat poljoprivrednika koji imaju navigaciju na svojim traktorima, a pričamo o digitalizaciji poljoprivrede“, navodi on.

Dalje kaže da su to poljoprivrednici koji su prolazili na nacionalnim konkursima, koji imaju „ta fiktivna gazdinstva, koji imaju te fiktivne krave i ko zna čega. Mi upozoravamo poslednje tri godine da to mora da se sredi. Sada je očigledno zašto se to ne sređuje. Kada institucije budu počele da rade svoj posao, kada krenu inspekcije, što se tiče ovih udruženja kojia su bila u protestu ,naši članovi neće imati problema s tim“.

Slankamenac zaključuje da su oni već tri godine u protestu, studenti već četiri meseca, te da nije bilo nikakvih problema, zato on ne vidi razlog zašto bi ih u subotu bilo.