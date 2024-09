Poljoprivrednci su nezadovoljni ispunjenjem obećanja iz prošle godine i ukoliko ih Vlada Srbije ne realizuje, organizovaće proteste za desetak dana, najavio je član udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice Damir Perčić.

Nakon razgovora o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju sa predstavnicima Minstarstva poljoprivre, Perčić je rekao da su poljoprivredni proizvođači izgubili strpljenje.

„Ministarstvo poljoprivrede nam sad traži da sačekamo da bude rebalans budžeta, traže da se strpimo još malo i kao znak dobre volje oni će da vide šta mogu da urade“, rekao je Perčić, a preneo je N1.

Naveo je da poljoprivrednici traže moratorijum na sve poljoprivredne kredite kao za vreme korone, isplatu 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme za sve poljoprivrednike, bez pravdanja kupovine računom po „lex specialis“ zakonu.

„Država je izgubila šest meseci, mi nismo krivi što nisu napravili Pravilnik oko ispunjenja uslova za subvencije od 17.000 dinara po hektaru za seme“, rekao je Perčić.

Dodao je da je suša ove godine nanela ogromnu štetu poljoprivrednicima i da država „treba da naparvi neki balans i isplati deo subvencije od 17.000 dinara bez pravdanja računom za kupovinu“.

Za agroekonomsku 2024 -2025. godinu ta subvencija, kako je rekao, neka bude na osnovu računa za kupljeno seme.

Perčić je rekao da poljoprivrednici traže i izmene i dopune Zakona o akcizama kako bi od 1. januara 2005. godine mogli na benzinskim stanicama da kupe dizel bez akcize.

Dodao je da su se predstavnici Udruženja 100 paora plus zalagali da se ukine limit za subvencije do 100 hektara i podigne na 400 hektara.

Perčić je naveo da je predstavnik Inicijative za opstanak Srbije opravdano tražio „stepenaste“ subvencije, da za manja gazdinstva do 25 hektara da budu veće, do 50 hektara malo manje, a od 50 do 100 hektara još manje.

„Bio je predlog da se ukine limit od 300 krava koje se subvencionišu. To su milionski iznosi subvencija, a bio je i zahtev da kupovina robota za mužu, što je velika investicija, ne ostane na nacionalnim merama“, rekao je Perčić.

Dodao je da je bilo predloga iz Inicijative saveza Banata da se u zakonu o subvencijama navede da su one minimalne 35.000 dinara.

Predstavnici udruženja „Stig“ nisu učestvovali u raspravi jer, kako kaže, predsednik tog udruženja, Nedeljko Savić, Ministarstvo ne ispunjava obećanja i besmisleno je dolaziti na sastanke za koje ministar Aleksandar Martinović nema vremena.

„Protesti će, verovatno biti neminovni“, rekao je Savić.

Izvor: N1