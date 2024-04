Đorđe Vukadinović za „Vreme” objašnjava da sve vodi ka još većoj polarizaciji političke scene, a da je šansa da se to izbegne propuštena prošle jeseni kada se desne parlamentarne stranke nisu ujedinile, te da bi sada naivno bilo očekivati da bi „politički zaklana desnica” mogla da napravi neki ozbiljan i stvarni treći blok kada to nisu učinili kada su bili relativno snažni

Da li nakon fijaska desnice na decembarskim izborima postoji šansa za ponovno ujedinjenje za predstojeće redovne lokalne i ponovljene vanredne beogradske izbore? I kuda to vodi?

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, za „Vreme” kaže da što više vreme promiče od decembarskih izbora, to su sve jasnije razmere kataklizme koje je desna opcija doživela na proteklim izborima i da je ona u političkom smislu veća nego čisto matematički u broju posalnika i procenata.

„Bojim se da se oni neće ni lako, ni brzo oporaviti”, kaže Vukadinović.

Dodaje da udruživanje sada nije ni realno, ni moguće, te da to što je tada bilo dobitno rešenje, sada više nije, niti bi imalo koristi.

Šta je do sada poznato? Kuda će desne stranke?

Zavetnicima „sasvim odgovara model” SNS-a i SPS-a

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da „postoji dogovor“ da na lokalnim izborima u Beogradu, čije se raspisivanje očekuje koliko u sredu za 2. jun, na jednoj izbornoj listi učestvuju SPS, Srpska napredna stranka (SNS), Radikali i Zavetnici.

Rukovodstvo Srpske stranke Zavetnici potvrdilo je da su razgovarali sa rukovodstvima SNS-a i SPS-a o modelu koalicije, odnosno saveza za zajedničko učešće na predstojećim izborima i da će se prema tom predlogu „odnositi odgovorno”.

Stranka Zavetnici je povodom izjave Dačića saopštila da model koji je naveo „gospodin Ivica Dačić sasvim odgovara konceptu okupljanja“ koji oni zagovaraju, jer da je u pitanju model koji okuplja stranke vlasti i stranke koje su do sada bile u opoziciji, stranke levice i stranke desnice koje su „državotvorne“, ma šta to značilo.

Vukadinović kaže, da je uzimajući u obzir da SRS, SPS, SNS i Zavetnici idu zajedno, posve logično da i NADA i Srbija protiv nasilja (SPN) idu zajedno.

„Ne mislim da je to loše, čak mislim da je to gotovo prirodna, logična opcija, pogotovo ako svi ovi iz vlasti nastupe zajedno”, kaže naš sagvoornik.

NADA i SPN, da li je moguća jedna kolona?

U intervjuu za „Vreme” Miloš Jovanović, predsednik Nove Demokratske stanke Srbije i docent na Pravnom fakultetu BU, kaže da je najbolje da se nastupa u dve kolone zarad boljeg rezultata obeju koalicija, a ako to ne bude uspelo, moguće je konačno ujedinjenje opozicije pod istim krovom.

„Ako bi se promenili izborni uslovi, za udruživanje pod istim krovom ima argumenata i za i protiv. Načelno sam za dve kolone, zato što znam mnogo ljudi na desnici koji ne bi prihvatili predizborni savez sa koalicijom Srbija protiv nasilja i zato mislim da možemo da ostvarimo bolji rezultat u dve kolone. Ima jedna opcija u kojoj opozicija pod istim krovom ima smisla, a to je ako se tenzija do te mere podigne i dođe do toliko oštre polarizacije između vaskolike opozicije i režima, da treba ujediniti snage”, rekao je Jovanović.

Narodna stranka, DJB, Dveri

Nakon izjave predsednika Narodne stranke (NS) Vladimira Gajića da je napravljen dogovor sa partijom Dosta je bilo (DJB) o zajedničkom nastupu na predstojećim beogradskim izborima i da sada čekaju i Dveri da se priključe toj koaliciji, u NS su za „Danas“ rekli da oni čekaju poziv koalicije NADA za ujedinjenje desnice i zajednički nastup.

Potpredsednik Srpskog pokreta Dveri Ivan Kostić konstatuje da su ih birači kaznili na prethodnim izborima, jer nije došlo do ujedinjenja desnice.

„Sada više nema prepreka da do tog ujedinjenja dođe i beogradski izbori su prva prilika za to”, kaže Kostić.

Dveri, s toga, pozivaju koaliciju NADA da kao “najjača grupacija desnog spektra, pokrene to ujedinjenje, gde bi pored Dveri bile i druge patriotske organizacije, kao i istaknuti srpski intelektualci, a Dveri će se tom pozivu rado odazvati”.

Nakon tog ujedinjenja, kaže Kostić, treba razgovarati o tome da li je bolje izaći u jednoj ili dve opozicione kolone na beogradskim izborima.

Vukadinović, pak, objašnjava da sve vodi ka polarizaciji političke scene, a da je šansa da se to izbegne propuštena kada se desne parlamentarnih stranaka prošle jeseni nisu ujedinile, te da bi naivno bilo očekivati da bi „politički zaklana desnica” mogla da napravi neki ozbiljan treći blok kada to nisu učinili kada su bili relativno snažni.