Pripadnici Kosovske policije ne znaju ništa o srpskoj zajednici i njihovoj kulturi, što svakodnevno dolazi do izražaja, kaže za „Vreme“ programska menadžerka „Nove društvene inicijative" sa Kosova Milica Andrić Rakić. A za Vučića to više nije tema

Programska menadžerka „Nove društvene inicijative“ sa Kosova Milica Andrić Rakić objavila je podatke istraživanja prištinskog UBO Consultinga prema kojima samo jedan odsto kosovskih Srba iz severne Mitrovice podržava povećano prisustvo Kosovske policije u policijskim bazama na severu Kosova. Na drugoj strani, to podržava 93 odsto Albanaca.

„Pre svega postoji problem sa komunikacijom, pošto su retki policajci Albanci koji znaju srpski jezik, a tu je i problem sa nepoverenjem, jer se policajcima Albancima konstantno iz Prištine signalizira da ne veruju građanima srpske nacionalnosti“, kaže za „Vreme“ Andrić Rakić.

Dodaje da osim toga policajci Albanci ne znaju ništa o srpskoj zajednici i njihovoj kulturi, što se, kako ističe, svakodnevno vidi.

Maltretiranje na svakom koraku

„Nedavno su bile zadušnice povodom Mitrovdana, i u Grabovcu kod Zvečana mnogo ljudi se pojavilo na groblju i parkiralo pored groblja. Ali su se onda pojavila Kosovka policija i napisala im kazne ne znajući da su zadušnice“, objašnjava Andrić Rakić.

Ona navodi i da „ako ste muškarac i hodate ulicom posle ponoći, policija vas može ispitivati zašto ste na ulici“.

„Ako niste raspoloženi za priču možete da budete privedeni ili čak izloženi policijskoj brutalnosti. Kontakti između Kosovske policije i građana srpkse nacionalnosti su toliko loši, da su zapravo nepostojeći“, ocenjuje Andrić Rakić.

Objašnjava da se, dok su Srbi još bili u redovnom sastavu Kosovske policije, dešavalo da pripadnici Specijalne jedinice KP pretuku nekog Srbina i onda ne dozole svojim kolegama, policajcima Srbima, da tom povređenom čoveku pruže pomoć i da priđe ambulantno vozilo i pruži mu se pomoć.

„To je mnogo otežavalo Srbima u Kosovskoj policiji da rade, jer su ih sunarodnici pitali šta rade, ako ne mogu ništa da učine kada se njihove kolege Albanci tako ponašaju“, kaže Andrić Rakić.

Stanje se pogoršalo

Kada su Srbi napustili Kosovsku policiju stvari su posatale još gore, a sada je očigledno da kosovske vlasti uopšte nisu spremne da promene situaciju.

„Toliko veliko nepoverenje se pojavilo 2021. godine, a do tada, od 2015. godine kada su Srbi postali deo Kosovske policije, nikada nismo imali tako ozbiljne probleme. Specijalne jedinice Kosovske policije su sprovodile neke akcije na severu Kosova, ali to je bilo u koordinaciji sa regionom Sever. Zajedno išli u akcije i to bio deo redovne policijske prakse“, kaže Andrić Rakić.

Dodaje da se tek sa vlašću koja je formirana 2021. godine pojavljuje nepoverenje.

„Ali to nije nepoverenje na tehničkom nivou, jer nije policija tako odlučila, već je iz političkih struktura došla naredba da se tako ponašaju, što je na kraju dovelo do toga da Srbi budu izgurani iz kosovskih institucija“, kaže Andrić Rakić.

Pritisci na policijske regrute srpskog porekla

Ima sada novih regruta Srba koji se priključuju Kosovskoj policiji, ali ih je tridesetak ljudi u generaciji.

„Njih desetak daju vrlo brzo otkaz jer doživljavaju pritiske iz porodice ili od prijatelja, a često i iz Srbije odakle dolaze i direktne pretnje. Ostatak je otporan na pritiske kao što su da prijatelji više neće da se druže s vama jer ste u Kosovskoj policiji, ili razočaranje kada albanske kolege prebiju nekog Srbina. Posle nekog vremena ti policajci Srbi koji trpe toliki pritisak postanu sumnjivi, pa ih Albanci proglase srpskim špijunima i onda ih policija istera iz svojih redova“, kaže Andrić Rakić.

Situacija u Kosovskoj policiji mogla bi da normalizuje samo uz politički dogovor o povratku policajaca Srba i zapošljavanje njovih mladih kadeta, smatra ona.

Ističe da je u Specijalnim jedinicama Kosovske policije situacija drugačija.

„Oni su oduvek bili monoetnička formacija, među njima nikada nije postojala multietnička jedinica. To je formacija od 700 ljudi među kojima je bio samo jedan Srbin“, kaže Andrić Rakić.

Kosovo za Beograd više nije tema

O tome kako Srbi sa Kosova vide odnos Beograda prema njima, Andrić Rakić navodi da većina smatra „da oko godinu i po Kosovo više nije tema“.

„To se intenziviralo od marta ove godine kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prestao u javnosti da govori o Kosovu, kada je najavio izmenu doktrine u vezi sa Kosovom, ali i prestao da adresira tu temu“, zaključuje Andrić Rakić.

„Ranije je na konferencijama za novinare govorio po 45 minuta o Kosovu i 15 minuta o ekonomiji, a sada j55 minuta priča o ekonomiji, četiri minuta o nečemu drugom i minut o Kosovu. Oseća se da Kosovo više nije tema“,