Predizborna kampanja za parlamentarne izbore na Kosovu zakazane za 28. decembar, zvanično je počela danas i trajaće do 27. decembra u ponoć. Na izborima, drugim ove godine, učestvovaće 24 politička subjekta – 18 stranaka, dve građanske inicijative, tri koalicije i jedan nezavisni kandidat, preneo je Kossev. Za 120 mesta u kosovskom parlamentu, od kojih je 100 namenjeno albanskim strankama, 10 srpskim i 10 ostalim manjinskim zajednicama, nadmetaće se 1.181 kandidat.

Pravo glasa ima 2.076.290 birača, a od tog broja, prema poslednjim podacima, 1.999.205 birača registrovano je da glasa unutar Kosova, a nešto više od 77.000 građana registrovalo se za glasanje iz inostranstva. Izbori će biti održani u 948 biračkih centara, sa ukupno 2.614 biračkih mesta.

Od albanskih političkih stranaka na izborima sa po 110 kandidata učestvuju Pokret Samoopredeljenje, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i NISMA. Iza njih sledi koalicija PAI-PDAK-LPB, koja nastupa sa 90 kandidata, dok ostale manjinske i manje partije izlaze sa značajno manjim brojem imena, u rasponu od 74 do 10 kandidata.

Iz redova srpske zajednice na izborima će učestvovati Srpska lista sa 33 kandidata, Kosovski savez sa 10 i Građanska inicijativa Za Slobodu, pravdu i opstanak sa 12 kandidata. Kossev navodi da će Srpska lista danas u podne kampanju početi svečanom konvencijom iz Severne Mitrovice u gradskoj Sportskoj hali, koja je zatvorena od maja kada su je preuzele bivše albanske lokalne vlasti.

Srpska lista održala je predizborni skup u Sportskoj hali u Severnoj Mitrovici, a u medijima na albanskom jeziku u utorak uveče su se pojavili navodi da je Kosovska policija, navodno, sprečila pokušaj da se sedišta prefarbaju u boje srpske trobojke.

